Портрет покупателя квартир: почему он вызвал вопросы у петербуржцев

И вот что странно: 20% покупателей без официального дохода.

Исследование российского рынка жилья рисует поразительно конкретный профиль среднестатистического приобретателя квадратных метров.

Ключевые черты этого «типового» клиента моментально спровоцировали оживленную дискуссию среди петербуржцев.

Власть прекрасного пола: различия в мотивации

Данные показывают явное превосходство женщин в сделках — 59% против 41% мужчин. При этом более половины женщин, совершающих покупку, являются незамужними или разведенными.

Аналитик подчеркивает: дамы подходят к приобретению недвижимости как к долгосрочному проекту, просчитывая риски изменения семейных обстоятельств.

В связи с этим их фокус смещается на инфраструктуру:

“Женщины обязательно обратят внимание на обеспеченность жилого комплекса школами и детскими садами, а также на их транспортную доступность”.

Мужская мотивация, напротив, более прагматична и локационно-ориентирована.

“Мужчина в свою очередь выбирает недвижимость чаще по принципу удобной локации, престижности района”.

Временные рамки портрета — 35–40 лет, а уровень дохода балансирует около 190 тысяч рублей, хотя этот показатель сильно зависит от региона и формата транзакции.

Профессиональный срез и ставка на готовность

Большинство покупателей заняты в сферах торговли (25%), строительства (13%) или промышленности (18%), обеспечивая более чем 55% всех сделок.

Удивляет растущая доля самозанятых — около 20% будущих владельцев жилья не имеют формального трудоустройства. Самый низкий процент приходится на работников науки и аграрного сектора.

Диалог с городом: ирония петербуржцев

Созданный образ вызвал неоднозначную реакцию в Петербурге. Комментарии полны скепсиса относительно заявленных доходов и гендерных ролей.

Некоторые жители ставят под сомнение точность финансовых показателей:

“Забавно, что про уровень дохода пишут, а про накопления нет. А без них квартиру сейчас не возьмёшь”.

Другие иронично обыгрывают гендерные роли:

“Холостым может быть только мужчина. Женщина может быть незамужней (или разведенной)”.

Были высказаны и более критические замечания о распределении бытовых обязанностей:

“Многие женщины испокон веков работают в две смены - на работе и дома, в то время как сильный пол приходит домой и заваливается на диван”.

Также звучал вопрос о мотивации мужчин:

«А мужчины ждут наследства?»

“Мужчины больше не покупают квартиры, а надеются на женщин?”.

