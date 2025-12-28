Портрет покупателя квартир: почему он вызвал вопросы у петербуржцев

Исследование российского рынка жилья рисует поразительно конкретный профиль среднестатистического приобретателя квадратных метров.
Ключевые черты этого «типового» клиента моментально спровоцировали оживленную дискуссию среди петербуржцев.
Власть прекрасного пола: различия в мотивации
Данные показывают явное превосходство женщин в сделках — 59% против 41% мужчин. При этом более половины женщин, совершающих покупку, являются незамужними или разведенными.
Аналитик подчеркивает: дамы подходят к приобретению недвижимости как к долгосрочному проекту, просчитывая риски изменения семейных обстоятельств.
В связи с этим их фокус смещается на инфраструктуру:
“Женщины обязательно обратят внимание на обеспеченность жилого комплекса школами и детскими садами, а также на их транспортную доступность”.
Мужская мотивация, напротив, более прагматична и локационно-ориентирована.
“Мужчина в свою очередь выбирает недвижимость чаще по принципу удобной локации, престижности района”.
Временные рамки портрета — 35–40 лет, а уровень дохода балансирует около 190 тысяч рублей, хотя этот показатель сильно зависит от региона и формата транзакции.
Профессиональный срез и ставка на готовность
Большинство покупателей заняты в сферах торговли (25%), строительства (13%) или промышленности (18%), обеспечивая более чем 55% всех сделок.
Удивляет растущая доля самозанятых — около 20% будущих владельцев жилья не имеют формального трудоустройства. Самый низкий процент приходится на работников науки и аграрного сектора.
Диалог с городом: ирония петербуржцев
Созданный образ вызвал неоднозначную реакцию в Петербурге. Комментарии полны скепсиса относительно заявленных доходов и гендерных ролей.
Некоторые жители ставят под сомнение точность финансовых показателей:
“Забавно, что про уровень дохода пишут, а про накопления нет. А без них квартиру сейчас не возьмёшь”.
Другие иронично обыгрывают гендерные роли:
“Холостым может быть только мужчина. Женщина может быть незамужней (или разведенной)”.
Были высказаны и более критические замечания о распределении бытовых обязанностей:
“Многие женщины испокон веков работают в две смены - на работе и дома, в то время как сильный пол приходит домой и заваливается на диван”.
Также звучал вопрос о мотивации мужчин:
«А мужчины ждут наследства?»
“Мужчины больше не покупают квартиры, а надеются на женщин?”.
