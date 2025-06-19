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«Алые паруса — 2025»: кто выступит на легендарном празднике выпускников

Опубликовано: 19 июня 2025 23:31
алые паруса, звезды
«Алые паруса — 2025»: кто выступит на легендарном празднике выпускников
globallookpress/ Bulkin Sergey

Кто порадует выпускников своими хитами и чем еще удивят организаторы?

Объявлен список исполнителей, которые выступят на сцене праздника выпускников «Алые паруса — 2025».

Звезды на сцене: От «Иванушек» до Кадышевой

Как сообщает «Деловой Петербург», среди артистов будут как новые, так и давно полюбившиеся публике имена: «Иванушки International», Зара, The Hatters, Akmal’, группа «5УТРА», Bearwolf, Вадим Самойлов / Агата Кристи.

Выпускников также поздравит Надежда Кадышева, чьи хиты в последнее время резко набрали популярность среди молодежи.

Вести вечер будут российский актер, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев и актриса дубляжа, «королева озвучки» Дарья Блохина.

Кастинги и молодежная программа: Шанс для молодых талантов

За шанс выйти на сцену «Алых парусов» также борются на кастингах. На участие в молодежной программе, которая состоится перед основным концертом, претендуют больше 800 номеров.

Концепция концерта в основной части продумана до мелочей, а в молодежной программе она только формируется.

«Мы изначально не делаем какую-то тематику, для того чтобы не отбирать конкретные номера под ту идею, которая была бы в рамках программы. А именно хочется показать выпускникам те идеи и те мысли, которые ребят волнуют», — рассказал главный режиссер молодежной программы праздника выпускников «Алые паруса» Анатолий Товпенец.

Распахнутые окна: Техническое оснащение сцены и летающие декорации

Организаторы знаменитого праздника раскрыли и первые подробности о техническом оснащении сцены. В этом году она будет представлять собой конструкцию, похожую на распахнутые окна.

Над декорациями работают швеи, сварщики и маляры. Всего будет использовано 4 км металлических конструкций, 200 м3 декораций весом более 1 т, а также баннеров общей площадью 3,5 тыс. км2.

Самая масштабная композиция декораций пока не раскрывается, но уже известно, что это будет нечто летающее.

По словам руководителя проекта по созданию декораций праздника выпускников «Алые паруса» Владимира Якубова, размах крыльев конструкции составляет около 10 м. Предполагается, что они будут подниматься и опускаться, создавая иллюзию полета.

Артисты «поплывут» на Дворцовой площади: Новинка праздника

В этом году в рамках праздника выступающие артисты впервые «поплывут» на Дворцовой площади.

«Тот самый элемент, который стал новинкой в этом году. Прямо в воде появятся артисты водного театра. Это нововведение, такого еще здесь, правда, не было. Уверен, что зрители получат большое удовольствие от программы», — поделился режиссер-постановщик концертной части «Алые паруса» Владислав Кабанов.

Дата и время проведения: 28 июня в 22:00

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса» возродили по инициативе акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В 2025 году он состоится 28 июня. Начало — в 22:00.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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