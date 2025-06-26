Под водой и с воздуха: какие сюрпризы ждут выпускников на празднике «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге каждый год становится все более грандиозным. Этот год не исключение.

28 июня на Дворцовой площади развернется масштабное шоу, которое удивит даже самых искушенных зрителей. Главной новинкой станет первый в истории праздника водный театр.

Что нового приготовили для выпускников?

Сцена, на которой развернется шоу — настоящее техническое чудо. Ее конструкция напоминает огромное распахнутое окно без острых углов с консольной крышей и множеством движущихся элементов.

На сцене установят подвижные экраны, а вокруг — лазерное и пиротехническое шоу, 3D-проекции и даже десятиметровые парящие крылья, которые станут ключевым элементом представления.

Особенно впечатляет, что артисты театра будут выступать в воде, а камеры снимут их с разных ракурсов: и с воздуха, и под водой, сообщает КП-Петербург.

Это редкий и очень сложный формат, который впервые попробуют именно на «Алых парусах». По словам режиссера Владислава Кабанова, это смелый эксперимент, который должен подарить зрителям незабываемые эмоции.

Тематика и смысл праздника

Главная идея праздника — победа добра над злом, вера в себя, любовь к Родине и уважение к истории. В этом году «Алые паруса» посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Шоу разделено на несколько тематических блоков с символичными названиями — «Победа добра», «Победа любви», «Победа науки» и «Победа воли».

Каждый блок расскажет свою историю через музыку, танцы и визуальные эффекты, погружая зрителей в важные моменты прошлого и давая надежду на будущее.

Кто выступит на празднике?

Также в программе — звезды российского шоу-бизнеса, которые давно полюбились молодежи. Среди приглашенных — группы «Иванушки International, певица Зара, Bearwolf и другие.

Хедлайнером концерта станет народная артистка России Надежда Кадышева, которая переживает второе дыхание. Она исполнит свои знаменитые песни, в том числе «Плывет веночек» и «Широка река».

Как будет проходить праздник?

Гости начнут собираться на Дворцовой площади с 20:00, а в 22:00 прозвучат поздравления от президента России и губернатора Санкт-Петербурга.

Далее выпускников пригласят на набережную Невы, где начнется грандиозное водно-пиротехническое шоу — с лазерами, фейерверками, фонтанами и проходом знаменитого брига «Россия» с алыми парусами.

Как добраться и что учесть?

В день праздника метро в Петербурге будет работать всю ночь, чтобы все могли комфортно добраться до Дворцовой площади и обратно.

Однако территория вокруг площади будет перекрыта для транспорта, поэтому лучше планировать поездку заранее и использовать метро или пешие прогулки.