Народное — не значит ничьё: «Золотое кольцо» Кадышевой заплатит 50 тысяч за нарушение авторских прав

Суд обязал коллектив «Золотое кольцо», в котором Надежда Кадышева исполняет сольную партию, перечислить компенсацию в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение авторских прав, сообщает Life.
Решение принято после того, как Российское авторское общество инициировало судебное разбирательство по данному факту.
Основанием для иска стало исполнение на концерте «Плывёт веночек», состоявшемся в Москве 11 апреля, двух песен, права на которые принадлежат поэту Виктору Пеленягрэ — «Течёт ручей» и «Россия-Русь».
В ходе разбирательства представители Российского авторского союза заявили о необходимости выплаты 80 тысяч рублей за обе композиции.
При рассмотрении дела суд постановил удовлетворить требование частично: коллективу предстоит заплатить 40 тысяч рублей за песню «Россия-Русь» в качестве компенсации правообладателям, а также вернуть 10 тысяч рублей, уплаченных в качестве государственной пошлины.
Так итоговая сумма выплат составила 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно еще об одном иске, связанном с Надеждой Кадышевой и коллективом. Один из петербургских концертных залов обратился с требованием о возмещении суммы в 1,8 миллиона рублей.