Холодец с «сюрпризом»: проверка раскрыла, что в каждом втором магазине заливное несёт скрытую опасность

В рамках последней проверки качества готового холодца были выявлены проблемы у большинства образцов.

Из 15 торговых марок только четыре соответствовали всем нормативам безопасности и требованиям к маркировке. Об этом официально сообщили в Роскачестве.

Ключевой вопрос, вызвавший опасения специалистов, связан с микробиологическими показателями. В продукции девяти производителей — «Окраина», «Ремит», «Super», «ВкусВилл», «Диво», «Ашан», «Раменский деликатес», «Торговая площадь» и «Холодушка» — обнаружено превышение допустимого количества микроорганизмов.

Эксперты подчеркивают: это может быть результатом несоблюдения санитарных требований при выпуске продукта.

В отдельных образцах выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Например, следы бактерий группы кишечной палочки нашли в холодце «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес».

Продукция компании «Ремит» содержала золотистый стафилококк, а у «Ашан» обнаружены сульфитредуцирующие клостридии.

Наряду с биологическими рисками проведено исследование сведений, указанных на упаковках. Оказалось, что «Мясной выбор» указал некорректное количество углеводов, у «Холодушки» заявленные показатели белка отличались от фактических, а марка «М» реализовала холодец с субпродуктами, не названными в составе.

Кроме того, у «Super» и «Диво» в продукции были выявлены консерванты, о которых производители умолчали в описании.

Особое внимание уделено товарам, которые производители представляют как исключительно мясные. Исследования показали, что во всех пяти холодцах из этой категории («Деликатеска», «Ближние Горки», «Востряково», «Из Лавки», «Раменский деликатес») найдено от 67% до 75% бульона.

Это почти в два раза превышает стандарт Роскачества для мясных холодных блюд, который допускает максимум 40% бульона.

Такой состав не нарушает обязательных правил, однако не соответствует статусу «мясного» продукта. Фактически по содержанию мяса все эти товары могут быть отнесены к мясосодержащим, а не полностью мясным изделиям.

В целом, в 11 из 15 проверенных вариантов желе составляет 70–77% общего объёма, то есть большинство готовых холодцов преимущественно состоят из бульона, а мясо составляет меньшую часть.

