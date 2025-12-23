Петербуржцы получат редкую версию «Подорожника»: на юбилейном проездном появится неожиданный штрих

К пятнадцатой годовщине появления проездной карты «Подорожник» в Санкт-Петербурге появится специальная серия, приуроченная к этому событию.
Как сообщили в комитете по транспорту, эти карты появятся у пассажиров уже с 24 декабря: приобрести их можно будет в кассах метрополитена.
Общий тираж составит около 200 тысяч экземпляров, часть которых будет украшена с применением фольги.
Такие выпуски становятся знаковыми для городского транспорта, отмечая важные моменты его развития и подчеркивая значимые события для Санкт-Петербурга.
Врио директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов заявил:
"Коллекционные выпуски — это возможность зафиксировать важные вехи транспортной истории города, выразить уважение к событиям международного, федерального и регионального значения, которые формируют облик Санкт-Петербурга".
