Петербуржцы получат редкую версию «Подорожника»: на юбилейном проездном появится неожиданный штрих

Опубликовано: 23 декабря 2025 01:00
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В ближайшее время планируется выпуск 200 тысяч новых карт.

К пятнадцатой годовщине появления проездной карты «Подорожник» в Санкт-Петербурге появится специальная серия, приуроченная к этому событию.

Как сообщили в комитете по транспорту, эти карты появятся у пассажиров уже с 24 декабря: приобрести их можно будет в кассах метрополитена.

Общий тираж составит около 200 тысяч экземпляров, часть которых будет украшена с применением фольги.

Такие выпуски становятся знаковыми для городского транспорта, отмечая важные моменты его развития и подчеркивая значимые события для Санкт-Петербурга.

Врио директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов заявил:

"Коллекционные выпуски — это возможность зафиксировать важные вехи транспортной истории города, выразить уважение к событиям международного, федерального и регионального значения, которые формируют облик Санкт-Петербурга".

Автор:
Юлия Аликова
Город
