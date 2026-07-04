Город-миллионник, в центре которого находится реликтовый сосновый бор - возник миллионы лет назад: в РФ таких мест больше нет

Как обычно представляются российские мегаполисы? Это шумные, пыльные города, в которых много автомобилей, жилых домов, а также минимальное количество зелени. В каждом городе можно найти парки и небольшие зоны отдыха.
Но один из мегаполисов России выделяется на фоне остальных, так как в центре него находится настоящий сосновый бор. Таких городов в стране больше нет. Речь идет о Челябинске.
История соснового бора
На данный момент площадь леса занимает 12 квадратных километров. На 92% бор состоит из реликтовых сосен, и лишь 8% приходится на остальную растительность.
Считается, что лес здесь возник миллионы лет назад после ухода ледника, который раньше занимал практически всю территорию Урала. Бор находится на “платформе из гранита”, поэтому на его территории можно встретить множество карьеров. В Челябинске есть здания, облицованные местным гранитом.
В 1927 году часть бора хотели вырубить ради строительства авиазавода и других стратегических предприятий. Это не позволили сделать местные жители, после чего власти отказались от своей идеи. Лес смогли сохранить.
Какие животные водятся в бору
“Когда-то в «городском лесу» водились практически все характерные для Южного Урала виды животных. Даже в 80-х годах XX в. в парке Гагарина иногда можно было встретить лося. Однако активное вмешательство в экосистему человека сделало свое дело. Сейчас в челябинском бору «проживают» только зайцы, суслики, лесные мыши и, конечно, белки”, - сообщает Антон Первухин на портале livejournal.com.
Опыт автора
“Я была в реликтовом бору Челябинска, когда приезжала к знакомой в гости. Когда оказываешься в настоящем лесу, то в голове не укладывается, что он находится в центре города. Уникально. Очень красиво”, - заявила Полина Аксенова.
Ранее портал "Городовой" назвал поселок РФ, до которого не добраться на машине.