Чем обработать яблони от плодовой гнили в июле: опрыскиваю этим раствором — и плоды без гнили и червоточин

В июле яблони поздних сортов обрабатывают фунгицидами, удаляют все гнилые плоды и проводят профилактику, чтобы остановить плодовую гниль и сохранить урожай.

Плодовая гниль — одно из самых распространённых грибковых заболеваний яблони. Первые признаки: на плодах появляются коричневые пятна, затем они разрастаются, и яблоко полностью загнивает. На поверхности образуются сероватые подушечки со спорами, которые быстро заражают соседние плоды. В июле важно вовремя обработать деревья, особенно поздние сорта, чтобы спасти урожай, пишет садово-дачный эксперт Виктория Радзевская.

Чем обработать яблоню в июле

В июле для борьбы с плодовой гнилью используют фунгициды, но только на поздних сортах — за месяц до сбора урожая. Ранние сорта (например, Белый налив) в июле уже не обрабатывают, так как плоды созревают в августе. Поздние сорта — Антоновка, Осеннее полосатое, Китайка — можно опрыскивать.

Из фунгицидов подходят:

1% раствор бордоской смеси;

1% раствор железного купороса;

0,5% раствор Фталана;

Фитоспорин-М;

другие разрешённые фунгициды.

Опрыскивание проводят по зелёной листве и плодам в небольшой концентрации. Весной и осенью после сбора урожая можно использовать более крепкие растворы (например, 3% бордоскую смесь). Обработку проводят в сухой, безветренный день.

Что ещё нужно сделать: уборка и агротехника

Помимо опрыскивания, важно собрать все подгнившие яблоки, которые упали на землю, и снять с дерева все больные плоды. Заражённые яблоки обязательно сжигают, чтобы споры не распространялись по участку. Также летом ведут борьбу с вредителями, которые часто повреждают плоды, открывая путь инфекции. Для отпугивания насекомых используют нашатырный спирт, настой табачной пыли или полыни. Эти средства безопасны для плодов — достаточно промыть яблоки перед употреблением.

Профилактика: условия и сорта

Плодовая гниль активнее всего развивается при повышенной влажности и частых дождях. Поэтому при посадке яблонь выбирают хорошо освещённые и проветриваемые места, а также отдают предпочтение сортам, устойчивым к грибковым заболеваниям. Весной и осенью обязательно проводят обрезку кроны для улучшения циркуляции воздуха, а после сбора урожая убирают опавшие листья и плоды.

Личный опыт автора

Несколько лет назад яблоня в моём саду сильно пострадала от плодовой гнили. Я опоздала с обработкой, и большая часть урожая была испорчена. Теперь внимательно слежу за плодами с самого начала созревания. Как только замечаю первое коричневое пятно, сразу собираю все больные яблоки и сжигаю их, а дерево опрыскиваю Фитоспорином. Особенно важно делать это в дождливое лето. В прошлом сезоне я провела обработку вовремя — и урожай сохранился, яблоки были чистыми и здоровыми.

Вывод

Плодовая гниль опасна, но с ней можно бороться: вовремя опрыскивать фунгицидами, удалять заражённые плоды и создавать условия для проветривания кроны. Особое внимание уделяйте поздним сортам и профилактике в сырую погоду. Комплексный подход защитит урожай и сохранит здоровье сада.

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