Ракам - сближение, Водолеям - разговор: любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля - прогноз для каждого знака

Портал “Городовой” опубликовал любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.
Овны должны ожидать от партнера приятного подарка, о котором уже обсуждалось прежде.
Тельцам необходимо уделить время тем, кто им дорог, что позволит укрепить отношения.
Близнецам придется пойти на уступки в некоторых вопросах, что покажет их мудрость и желание не портить отношения.
Раки проведут время с любимым человеком, сблизятся и поймут, чего они хотят от дальнейшей жизни.
Львам предстоят новые знакомства, которые могут перерасти в серьезные отношения.
Девы научатся слышать и понимать партнера, что приведет к улучшению отношений.
Весам стоит соблюдать осторожность в своих действиях, так как любой неверный шаг может отбросить их назад.
Скорпионов ждет полная идиллия в отношения, к которой следует стремиться и в дальнейшем.
Стрельцы поймут, чего не хватает в текущих отношениях, после чего попробуют все исправить.
Козерогов ожидают полезные знакомства, которые принесут им пользу в дальнейшем.
Водолеям предстоит разговор с партнером, который позволит урегулировать любые разногласия.
Рыбам стоит побыть немного в одиночестве, благодаря чему в голове появятся интересные идеи.
Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.