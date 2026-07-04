Городовой / Полезное / Ракам - сближение, Водолеям - разговор: любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля - прогноз для каждого знака
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем обработать яблони от плодовой гнили в июле: опрыскиваю этим раствором — и плоды без гнили и червоточин Полезное
Трейд-ин в недвижимости: риелтор о плюсах и минусах обмена старой квартиры на новую Новости Петербурга
Для шарлотки яблоки не использую - заменила их клубникой и бананом: вкус выпечки - выше всяких похвал Полезное
Народные приметы 4 июля: что категорически запрещено в Ульянов день — запомните, чтобы не пожалеть Полезное
Закопали под яблоней "старую плесень" – и урожай побьет мировые рекорды: секрет в таком симбиозе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ракам - сближение, Водолеям - разговор: любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля - прогноз для каждого знака

Опубликовано: 4 июля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Ракам - сближение, Водолеям - разговор: любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля - прогноз для каждого знака
Ракам - сближение, Водолеям - разговор: любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля - прогноз для каждого знака
Городовой ру
Любовный прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.

Овны должны ожидать от партнера приятного подарка, о котором уже обсуждалось прежде.

Тельцам необходимо уделить время тем, кто им дорог, что позволит укрепить отношения.

Близнецам придется пойти на уступки в некоторых вопросах, что покажет их мудрость и желание не портить отношения.

Раки проведут время с любимым человеком, сблизятся и поймут, чего они хотят от дальнейшей жизни.

Львам предстоят новые знакомства, которые могут перерасти в серьезные отношения.

Девы научатся слышать и понимать партнера, что приведет к улучшению отношений.

Весам стоит соблюдать осторожность в своих действиях, так как любой неверный шаг может отбросить их назад.

Скорпионов ждет полная идиллия в отношения, к которой следует стремиться и в дальнейшем.

Стрельцы поймут, чего не хватает в текущих отношениях, после чего попробуют все исправить.

Козерогов ожидают полезные знакомства, которые принесут им пользу в дальнейшем.

Водолеям предстоит разговор с партнером, который позволит урегулировать любые разногласия.

Рыбам стоит побыть немного в одиночестве, благодаря чему в голове появятся интересные идеи.

Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью