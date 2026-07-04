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Трейд-ин в недвижимости: риелтор о плюсах и минусах обмена старой квартиры на новую

Опубликовано: 4 июля 2026 02:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Трейд-ин в недвижимости: риелтор о плюсах и минусах обмена старой квартиры на новую
фото legion-media
В чем суть и почему растет спрос

На фоне снижения ключевой ставки вторичный рынок понемногу оживает, и застройщики активнее предлагают программы трейд‑ин.

Схема проста: человек обменивает свою квартиру на жильё в новостройке — и спрос на такой вариант заметно вырос.

Риелторы объясняют всплеск интереса разницей в динамике цен: новостройки дорожают быстрее, а вторичку сегодня продать сложнее, чем раньше.

Плюсы программы трейд‑ин

Главное достоинство схемы — предсказуемость и экономия времени. Покупатель фиксирует цену на новостройку ещё до продажи старого жилья, поэтому не рискует столкнуться с повышением стоимости.

Кроме того, не приходится самостоятельно заниматься рекламой, показами и согласованием сроков двух сделок: этим занимается агентство, работающее с застройщиком.

В итоге обе сделки проходят почти одновременно, а уровень стресса заметно снижается.

На что смотреть, прежде чем соглашаться

  • оцените размер дисконта на вашу квартиру: при трейд‑ине жильё на вторичном рынке обычно продают дешевле, чем при самостоятельной реализации;
  • сопоставьте потерю в цене с вероятным ростом стоимости новостройки за несколько месяцев — нередко выгода от фиксации цены перекрывается упущенной прибылью;
  • ориентируйтесь не на заявленные скидки и акции, а на итоговую стоимость всей сделки: иногда привлекательные предложения скрывают менее выгодные условия;
  • заранее уточните сроки продажи старой квартиры и порядок взаиморасчётов — это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Трейд‑ин — удобный инструмент для тех, кто хочет провести две сделки быстро и без лишних хлопот. Но если главная цель — выручить максимум за имеющееся жильё, самостоятельная продажа может оказаться выгоднее.

Ранее «Городовой» рассказывал, петербуржцев предупредили о росте цен на такси.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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