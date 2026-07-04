Трейд-ин в недвижимости: риелтор о плюсах и минусах обмена старой квартиры на новую

На фоне снижения ключевой ставки вторичный рынок понемногу оживает, и застройщики активнее предлагают программы трейд‑ин.
Схема проста: человек обменивает свою квартиру на жильё в новостройке — и спрос на такой вариант заметно вырос.
Риелторы объясняют всплеск интереса разницей в динамике цен: новостройки дорожают быстрее, а вторичку сегодня продать сложнее, чем раньше.
Плюсы программы трейд‑ин
Главное достоинство схемы — предсказуемость и экономия времени. Покупатель фиксирует цену на новостройку ещё до продажи старого жилья, поэтому не рискует столкнуться с повышением стоимости.
Кроме того, не приходится самостоятельно заниматься рекламой, показами и согласованием сроков двух сделок: этим занимается агентство, работающее с застройщиком.
В итоге обе сделки проходят почти одновременно, а уровень стресса заметно снижается.
На что смотреть, прежде чем соглашаться
- оцените размер дисконта на вашу квартиру: при трейд‑ине жильё на вторичном рынке обычно продают дешевле, чем при самостоятельной реализации;
- сопоставьте потерю в цене с вероятным ростом стоимости новостройки за несколько месяцев — нередко выгода от фиксации цены перекрывается упущенной прибылью;
- ориентируйтесь не на заявленные скидки и акции, а на итоговую стоимость всей сделки: иногда привлекательные предложения скрывают менее выгодные условия;
- заранее уточните сроки продажи старой квартиры и порядок взаиморасчётов — это поможет избежать неприятных сюрпризов.
Трейд‑ин — удобный инструмент для тех, кто хочет провести две сделки быстро и без лишних хлопот. Но если главная цель — выручить максимум за имеющееся жильё, самостоятельная продажа может оказаться выгоднее.
Ранее «Городовой» рассказывал, петербуржцев предупредили о росте цен на такси.