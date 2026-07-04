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Для шарлотки яблоки не использую - заменила их клубникой и бананом: вкус выпечки - выше всяких похвал

Опубликовано: 4 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Для шарлотки яблоки не использую - заменила их клубникой и бананом: вкус выпечки - выше всяких похвал
Для шарлотки яблоки не использую - заменила их клубникой и бананом: вкус выпечки - выше всяких похвал
Городовой ру
Как приготовить фруктово-ягодную шарлотку

Шарлотку можно приготовить не только из яблок, но и других фруктов и ягод. Портал "Аймкук" советует воспользоваться рецептом пирога с клубникой и бананом. Шарлотка получается очень пышной и нежной. Без добавки не обойтись.

Ингредиенты:

  • куриные яйца - 5 шт;
  • сахар - 180 г;
  • ванильный сахар - 1 столовая ложка;
  • соль - щепотка;
  • мука - 230 г;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • клубника - 200 г;
  • банан - 1 шт;
  • сахарная пудра - по вкусу.

Приготовление:

Куриные яйца взбиваем до пены с сахаром, солью и ванилином с помощью венчика. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем. Банан нужно почистить, у клубники удалить хвостики.

Нарезаем средними кусочками ягоды и фрукт, перекладываем в тесто. Даём немного настояться основе для пирога. Нагреваем духовку до 180 градусов.

Переливаем тесто в смазанную форму, ставим в духовку на 40 минут. Не стоит открывать дверцу во время приготовления, иначе выпечка получится менее пышной. Извлекаем шарлотку из формы только после остывания. В качестве украшения можно использовать сахарную пудру или свежую клубнику.

Шарлотка с бананом и клубникой получается в меру сладкой, поэтому ее можно есть даже без чая или кофе.

Опыт автора

"Сочетание клубники и банана - невероятно удачное. Шарлотка получается воздушной и очень вкусной. Я готовлю ее постоянно, иногда добавляю целые ягоды клубники", - заявила Полина Аксёнова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как сделать малиновое варенье за 5 минут.

Автор:
Полина Аксенова
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