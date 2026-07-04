Для шарлотки яблоки не использую - заменила их клубникой и бананом: вкус выпечки - выше всяких похвал

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Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке

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Банан, клубника, арбуз и огурец: один из продуктов не является ягодой (результат вас удивит)

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Секреты «чистой» клубники: почему фермеры обрабатывают ягоды химией и как узнать, что клубника «натуральная», даже если в ней есть червячки

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Жарю драники по-белорусски без муки и яиц — нежные и воздушные, как облако

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О следующем урожае нужно позаботиться уже сейчас: агроном рассказала, чем удобрить клубнику в июле — ягоды будут размером с яблоко

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