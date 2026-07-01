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Всего 5 минут - и малиновое варенье готово: ложка стоит от такой густоты - эталон, а не рецепт

Опубликовано: 1 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Всего 5 минут - и малиновое варенье готово: ложка стоит от такой густоты - эталон, а не рецепт
Всего 5 минут - и малиновое варенье готово: ложка стоит от такой густоты - эталон, а не рецепт
Городовой ру
Как приготовить варенье из малины

Малина является не только вкусной, но очень полезной ягодой. При приготовлении варенья хочется сохранить максимум витаминов, но не всем это удается. Портал “Аймкук” поделился рецептом варенья “Пятиминутка”.

Ингредиенты:

  • малина - 500 г;
  • сахар - 500 г.

Приготовление:

Свежие ягоды тщательно перебираем, удаляем насекомых, листочки и прочий мусор. Перекладываем малину в таз или кастрюлю. Сверху засыпаем слоем сахара.

Оставляем малину на 1-2 часа, что позволит ягодам дать сок. Перемешиваем ягоды, ставим на средний огонь. Доводим массу до кипения, после этого засекаем время и готовим варенье в течение 5 минут.

Выключаем огонь, разливаем сладкий десерт по стерильным баночкам. Сразу закатываем их и накрываем полотенцем. Даем варенью полностью остыть, после чего убираем его в холодильник или погреб.

Малиновое варенье сохраняет всю пользу из-за быстрой варки, отличается насыщенным вкусом и ароматом. Оно идеально подходит для чаепития, блинчиков, оладий, запеканок.

Опыт автора

"Я готовлю это варенье в большем объеме, так как оно съедается моментально. Иногда я не закатываю его на зиму, а просто раскладываю по чистым и сухим банкам", - сообщила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить ягодный пирог.

Автор:
Полина Аксенова
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