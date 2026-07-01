Всего 5 минут - и малиновое варенье готово: ложка стоит от такой густоты - эталон, а не рецепт

Малина является не только вкусной, но очень полезной ягодой. При приготовлении варенья хочется сохранить максимум витаминов, но не всем это удается. Портал “Аймкук” поделился рецептом варенья “Пятиминутка”.
Ингредиенты:
- малина - 500 г;
- сахар - 500 г.
Приготовление:
Свежие ягоды тщательно перебираем, удаляем насекомых, листочки и прочий мусор. Перекладываем малину в таз или кастрюлю. Сверху засыпаем слоем сахара.
Оставляем малину на 1-2 часа, что позволит ягодам дать сок. Перемешиваем ягоды, ставим на средний огонь. Доводим массу до кипения, после этого засекаем время и готовим варенье в течение 5 минут.
Выключаем огонь, разливаем сладкий десерт по стерильным баночкам. Сразу закатываем их и накрываем полотенцем. Даем варенью полностью остыть, после чего убираем его в холодильник или погреб.
Малиновое варенье сохраняет всю пользу из-за быстрой варки, отличается насыщенным вкусом и ароматом. Оно идеально подходит для чаепития, блинчиков, оладий, запеканок.
Опыт автора
"Я готовлю это варенье в большем объеме, так как оно съедается моментально. Иногда я не закатываю его на зиму, а просто раскладываю по чистым и сухим банкам", - сообщила Полина Аксенова.
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