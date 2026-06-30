Этот ягодный пирог исчезает со стола быстрее любого торта: всего одна миска и 10 минут

Летом этот пирог становится одним из самых любимых.

Главный секрет этого рецепта — нежное сметанное тесто. Оно получается мягким, воздушным, отлично пропекается, а ягоды сохраняют свою сочность и не превращают выпечку в мокрую массу благодаря небольшому количеству крахмала.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Империя вкусов".

Ингредиенты:

мука — 220 г,

сахар — 150 г,

сметана 20% — 200 г,

яйца — 2 шт.,

сливочное масло — 80 г,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

ванильный сахар — 10 г,

соль — 1 щепотка,

ягоды (свежие или замороженные) — 350 г,

кукурузный крахмал — 1 ст. л.,

сахарная пудра — по желанию.

Приготовление

Заранее достаю из холодильника яйца и сметану, чтобы они стали комнатной температуры. Сливочное масло растапливаю и полностью остужаю.

Яйца соединяю с обычным и ванильным сахаром, добавляю щепотку соли и взбиваю венчиком до легкой светлой массы.

Этот ягодный пирог исчезает со стола быстрее любого торта: всего одна миска и 10 минут - image 1

Добавляю сметану, затем вливаю остывшее сливочное масло и хорошо перемешиваю.

Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую смесь. Перемешиваю только до получения однородного теста. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Если использую замороженные ягоды, не размораживаю их заранее. Просто перемешиваю с кукурузным крахмалом.

Форму смазываю маслом и застилаю дно пергаментом. Выкладываю примерно две трети теста и разравниваю.

Сверху равномерно распределяю ягоды. Закрываю их оставшимся тестом. Ничего страшного, если часть ягод останется слегка видна.

Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут до красивой золотистой корочки.

Готовность проверяю деревянной шпажкой. После выпечки оставляю пирог в форме на 10 минут, затем аккуратно перекладываю на блюдо. Перед подачей при желании посыпаю сахарной пудрой.

Примерное время приготовления: 55 минут

Личный опыт

Мне нравится использовать сразу несколько видов ягод или готовить пирог с яблоками и корицей.

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