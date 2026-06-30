Этот ягодный пирог исчезает со стола быстрее любого торта: всего одна миска и 10 минут

Главный секрет этого рецепта — нежное сметанное тесто. Оно получается мягким, воздушным, отлично пропекается, а ягоды сохраняют свою сочность и не превращают выпечку в мокрую массу благодаря небольшому количеству крахмала.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Империя вкусов".
Ингредиенты:
- мука — 220 г,
- сахар — 150 г,
- сметана 20% — 200 г,
- яйца — 2 шт.,
- сливочное масло — 80 г,
- разрыхлитель — 1 ч. л.,
- ванильный сахар — 10 г,
- соль — 1 щепотка,
- ягоды (свежие или замороженные) — 350 г,
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.,
- сахарная пудра — по желанию.
Приготовление
Заранее достаю из холодильника яйца и сметану, чтобы они стали комнатной температуры. Сливочное масло растапливаю и полностью остужаю.
Яйца соединяю с обычным и ванильным сахаром, добавляю щепотку соли и взбиваю венчиком до легкой светлой массы.
Добавляю сметану, затем вливаю остывшее сливочное масло и хорошо перемешиваю.
Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую смесь. Перемешиваю только до получения однородного теста. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
Если использую замороженные ягоды, не размораживаю их заранее. Просто перемешиваю с кукурузным крахмалом.
Форму смазываю маслом и застилаю дно пергаментом. Выкладываю примерно две трети теста и разравниваю.
Сверху равномерно распределяю ягоды. Закрываю их оставшимся тестом. Ничего страшного, если часть ягод останется слегка видна.
Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут до красивой золотистой корочки.
Готовность проверяю деревянной шпажкой. После выпечки оставляю пирог в форме на 10 минут, затем аккуратно перекладываю на блюдо. Перед подачей при желании посыпаю сахарной пудрой.
Примерное время приготовления: 55 минут
Личный опыт
Мне нравится использовать сразу несколько видов ягод или готовить пирог с яблоками и корицей.
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