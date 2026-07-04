Чтобы берег не ушел из-под ног: на Елагином острове за 29 млн рублей укрепят 3-й и 4-й Северные пруды

На ремонт выделили около 30 миллионов рублей.

Елагин остров — одно из самых уютных мест в Петербурге. Здесь мы кормим белок, катаемся на лодках и гуляем в тени вековых деревьев. Но даже такому красивому месту нужен серьезный уход.

Недавно стало известно: берега знаменитых Северных прудов ждет большая «перезагрузка».

Что случилось с прудами?

Вода — это не только красиво, но и разрушительно. Со временем волны и ветер подмывают землю. Берега начинают осыпаться, прогулочные дорожки становятся опасными, а сами пруды теряют свой опрятный вид.

Чтобы парк оставался безопасным и красивым, город выделил на ремонт более 29,2 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Где именно пройдут работы?

В этот раз порядок наведут на берегах 3-го и 4-го Северных прудов. Заказчиком выступил сам ЦПКиО им. Кирова — руководство парка внимательно следит за состоянием своей территории.

Когда ждать перемен?

Проект масштабный, поэтому его разбили на два больших этапа:

Первый этап начнется в 2026 году. Второй этап завершится в конце 2027 года.

Подрядчика выберут уже совсем скоро. Заявки принимают до 14 июля, а имя победителя мы узнаем 17 июля.

Почему это важно

Елагин остров — это не просто парк, а памятник архитектуры и садово-паркового искусства. Система его прудов уникальна. Она была создана еще в XIX веке не только для красоты, но и для осушения территории.

Интересный факт: Гидросистема острова состоит из девяти прудов, которые соединены между собой протоками.

Раньше берега укрепляли деревянными сваями (чаще всего из лиственницы, которая не гниет в воде десятилетиями).

Скорее всего, и в этот раз строители будут использовать технологии, которые сохранят исторический облик парка, но сделают берега современными и прочными.

Что это даст нам, обычным горожанам?

После ремонта гулять у воды станет приятнее. Больше не нужно будет бояться, что край дорожки обвалится под ногами. Берега станут ровными, а вид на пруды — как с открытки.

Город вкладывает деньги в то, чтобы Елагин остров оставался местом, где можно по-настоящему отдохнуть от городской суеты, не опасаясь за свою безопасность.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербург едут не ради музеев.