Эффект «Стереолета»: почему в Петербург теперь едут не ради музеев

Фестивали заставляют туристов тратить в 10 раз больше своей цены.

Санкт-Петербург всегда был городом музеев, но сейчас всё меняется. Сюда всё чаще едут не ради Эрмитажа, а ради драйва, музыки и спорта.

Событийный туризм стал настоящим двигателем города. "ДП" рассказал, Петербург превратился в главную площадку страны и сколько это стоит.

Город-фестиваль: цифры впечатляют

В 2025 году число туристов, приехавших «на событие», подскочило почти на 40%. Если раньше таких гостей было около 3%, то теперь — более 5%.

Казалось бы, цифры небольшие, но в реальности это почти 2 миллиона человек!

Люди перестали ездить в Петербург «просто погулять». Теперь они подстраивают отпуск под концерт любимой группы или марафон. Это удобно: и город посмотрел, и на фанатской трибуне поболел.

Музыка, лед и «Лебединое озеро»

Что именно манит туристов? Летом — это фестивали под открытым небом: VK Fest, Stereoleto, Roof Fest. Послушать музыку на крыше с видом на Финский залив — это особый питерский шик.

Зимой и осенью акценты смещаются. Туристы штурмуют «СКА Арену» ради хоккея или идут на классику. Балет «Лебединое озеро» и спектакль «Мастер и Маргарита» — по-прежнему абсолютные хиты.

Интересно, что почти каждый третий билет на такие мероприятия покупают гости из других городов (чаще всего из Москвы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга).

Почем билетик?

Средний чек за поездку — около 45 тысяч рублей. Но вот парадокс: на само мероприятие (билет в театр или на стадион) люди тратят всего 3-4 тысячи.

Основная сумма уходит на «базу»: отели, билеты на поезд или самолет и, конечно, еду. В 2025-2026 годах цены выросли примерно на 10-15%, но поток туристов это не остановило.

Гастрономия как отдельный повод

Кстати, о еде. Петербург официально признан кулинарной столицей России. Сегодня многие едут сюда в «гастро-туры».

Фестивали корюшки, фестивали стритфуда или просто поход по знаменитым барам. Иногда хороший ужин в авторском ресторане становится для туриста более важным событием, чем поход в музей.

Деловой Петербург: не только отдых

Бизнес тоже не отстает. Петербург — лидер в России по проведению форумов и выставок. Но формат меняется. Сегодня предприниматели не хотят просто сидеть в залах и слушать доклады.

Им нужны живые связи, новые технологии и неформальное общение. Поэтому деловые форумы всё больше напоминают масштабные шоу с крутым дизайном и вечерней программой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что посмотреть в Петропавловской крепости.