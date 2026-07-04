Цены на бензин в Питере: почему старый стандарт «Евро-3» может спасти ситуацию

Ситуация на топливном рынке Петербурга остаётся в центре внимания: несмотря на общее замедление инфляции, бензин по-прежнему тянет вверх общую картину цен.
При этом динамика на бирже и на АЗС складывается неоднородная — одни марки дорожают, другие, наоборот, дешевеют. Разбираемся, что сейчас происходит и как горожанам подстроиться под текущие реалии.
Что показывают торги и АЗС
На Санкт-Петербургской бирже картина получилась разнонаправленной: Аи‑92 продолжил дорожать, а вот Аи‑95 и дизель, напротив, немного подешевели. На автозаправках рост тоже идёт, но небольшими шагами. Средние цены 3 июля выглядели так:
- Аи‑92 — 67,23 рубля (плюс 17 копеек);
- Аи‑95 — 72,75 рубля (плюс 26 копеек);
- Аи‑98 — 93,57 рубля (плюс 75 копеек);
- ДТ — 81,50 рубля (плюс 17 копеек).
Меры властей и планы регуляторов
Чтобы сгладить скачки спроса, на федеральном уровне принимают оперативные решения. Так, до конца 2026 года разрешили оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы — на рынок возвращается марка «Евро‑3».
Кроме того, в Минэнерго подтвердили планы временно снизить обязательную долю продаж дизеля на бирже с 16 до 10 процентов, по аналогии с нормативами для бензина.
В Банке России при этом не торопятся делать выводы по недельным цифрам и ждут полных данных по годовой инфляции, передает "РОСБАЛТ" (18+).
Цены на топливо продолжают меняться, но власти и регуляторы держат ситуацию под контролем и вводят меры для стабилизации рынка. Динамика остаётся разнонаправленной, поэтому полезно отслеживать актуальные данные и пользоваться простыми способами экономии.
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