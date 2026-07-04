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Цены на бензин в Питере: почему старый стандарт «Евро-3» может спасти ситуацию

Опубликовано: 4 июля 2026 10:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Цены на бензин в Питере: почему старый стандарт «Евро-3» может спасти ситуацию
фото legion-media
Что происходит с ценами на топливо в Петербурге 

Ситуация на топливном рынке Петербурга остаётся в центре внимания: несмотря на общее замедление инфляции, бензин по-прежнему тянет вверх общую картину цен.

При этом динамика на бирже и на АЗС складывается неоднородная — одни марки дорожают, другие, наоборот, дешевеют. Разбираемся, что сейчас происходит и как горожанам подстроиться под текущие реалии.

Что показывают торги и АЗС

На Санкт-Петербургской бирже картина получилась разнонаправленной: Аи‑92 продолжил дорожать, а вот Аи‑95 и дизель, напротив, немного подешевели. На автозаправках рост тоже идёт, но небольшими шагами. Средние цены 3 июля выглядели так:

  • Аи‑92 — 67,23 рубля (плюс 17 копеек);
  • Аи‑95 — 72,75 рубля (плюс 26 копеек);
  • Аи‑98 — 93,57 рубля (плюс 75 копеек);
  • ДТ — 81,50 рубля (плюс 17 копеек).

Меры властей и планы регуляторов

Чтобы сгладить скачки спроса, на федеральном уровне принимают оперативные решения. Так, до конца 2026 года разрешили оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы — на рынок возвращается марка «Евро‑3».

Кроме того, в Минэнерго подтвердили планы временно снизить обязательную долю продаж дизеля на бирже с 16 до 10 процентов, по аналогии с нормативами для бензина.

В Банке России при этом не торопятся делать выводы по недельным цифрам и ждут полных данных по годовой инфляции, передает "РОСБАЛТ" (18+).

Цены на топливо продолжают меняться, но власти и регуляторы держат ситуацию под контролем и вводят меры для стабилизации рынка. Динамика остаётся разнонаправленной, поэтому полезно отслеживать актуальные данные и пользоваться простыми способами экономии.

Ранее «Городовой» рассказывал, с 1 июля на проселочных дорогах усилили контроль ГИБДД.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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