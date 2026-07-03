С 1 июля на проселочных дорогах усилили контроль ГИБДД: что изменилось для водителей

Новые требования к проезду по грунтовкам вступили в силу

С 1 июля 2026 года контроль за дорожным движением в России выходит на новый уровень. Теперь строгие правила, привычные для городских улиц, начнут действовать и на просёлочных, грунтовых дорогах, а также на территориях СНТ.

Власти хотят сделать загородные трассы безопаснее — особенно там, где люди отдыхают и живут подолгу.

Что конкретно изменится

На дачных и сельских дорогах появится полноценная инфраструктура: новые знаки, «лежачие полицейские», сплошная разметка. Патрули ГАИ станут чаще заезжать в посёлки, а фиксировать нарушения будут с помощью техники.

Особое внимание уделят местам, где неправильная парковка мешает спецтранспорту — скорой, пожарным, аварийным службам.

На какие нарушения обратят внимание в первую очередь

Парковка, перекрывающая проезд для спецтехники.

Обгон по обочине на узких участках.

Движение по пешеходным дорожкам внутри кооперативов.

Игнорирование знаков приоритета при въезде в населённые пункты.

Поездки по «пьяным тропам» — грунтовым объездам, которыми водители пользуются, чтобы избежать контроля.

Практические советы для водителей

Чтобы не попасть на штраф или эвакуацию, лучше заранее подстроиться под новые реалии. Стоит внимательнее выбирать место для стоянки, не срезать путь по обочине и тем более не садиться за руль после алкоголя. Даже на тихой дачной улице теперь действуют те же нормы, что и в центре города.

Вывод

Загородные дороги перестают быть «зоной послаблений». Правила станут едиными для всех трасс, и инспекторы будут применять их без скидок на «деревенскую простоту». Соблюдение ПДД теперь — не формальность, а необходимость, отмечает канал "DEITA.RU" (18+).

Мнение россиян

«С одной стороны, логика в этом есть: на узких дачных проездах из-за одной брошенной машины скорая или пожарные реально могут не проехать. Безопасность — это важно». (Из комментариев в автомобильных пабликах); «Но с другой стороны, многие СНТ старые, дороги там изначально не рассчитаны на плотный поток. Люди ставят машины как привыкли, а теперь за это начнут массово штрафовать — это создаст лишний конфликт». (Из обсуждения на форуме дачников); «Контроль нужен, но важно, чтобы инспекторы тоже смотрели по ситуации. Бывает, знак поставили недавно, а водитель о нём не знает — не стоит сразу выписывать штраф». (Из комментария под новостью об изменениях).

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит на АЗС и как действовать автомобилистам.