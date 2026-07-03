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Бензин по 189 рублей за литр - новая реальность России? Цены взлетели, дефицит нарастает

Опубликовано: 3 июля 2026 09:58
 Проверено редакцией
Городовой ру
Бензин по 189 рублей за литр - новая реальность России? Цены взлетели, дефицит нарастает
фото legion-media
Что происходит на АЗС и как действовать автомобилистам

Очереди на заправках этим летом перестали быть редкостью, а новости о топливе всё чаще звучат тревожно. При этом понять реальную картину непросто: одни чиновники говорят о скором решении проблемы, другие указывают на системные сложности.

Что происходит: факты без паники

Ситуация с горючим затронула большинство регионов страны, и отдельные меры властей лишь частично сглаживают дефицит. При этом официальная статистика меняет формат подачи данных, из‑за чего следить за динамикой цен становится сложнее.

Важно не поддаваться слухам и опираться на проверенные источники информации.

Ключевые моменты текущей обстановки

  • В ряде субъектов действуют лимиты на продажу топлива, а в отдельных городах зафиксированы экстремальные цены — почти втрое выше привычных.
  • Выпуск бензина снизился из‑за перебоев на перерабатывающих предприятиях, поэтому даже крупные поставщики корректируют графики отгрузок.
  • Параллельно растёт роль альтернативных каналов поставок: обсуждается импорт топлива и перераспределение ресурсов между регионами.
  • Для контроля рынка усилили надзор за спекулятивными продажами, чтобы не допустить искусственного завышения стоимости.

Практические советы: как снизить нагрузку на бюджет и нервы

Старайтесь заправляться заранее, не дожидаясь минимального остатка в баке: в условиях дефицита лучше избегать «аварийных» заездов на АЗС.

Полезно отслеживать актуальные сводки по наличию топлива в сетевых приложениях и чатах автомобилистов. Если маршрут позволяет, выбирайте заправки крупных сетей — они чаще придерживаются прозрачных правил отпуска горючего.

И не гонитесь за подозрительно низкими ценами: в кризисные периоды резко растёт риск столкнуться с некачественным продуктом.

Вывод

Топливный рынок переживает непростой этап, и быстрых решений ждать не стоит. Разумная экономия, планирование поездок и внимание к официальным сообщениям помогают снизить риски. Главное — сохранять спокойствие и не принимать решения на эмоциях, подчеркивает автор канала "RuNews24.ru" (18+).

Личный опыт автора

В прошлом месяце пришлось дважды менять маршрут, потому что на привычных АЗС был лимит или вовсе не оказалось нужной марки. С тех пор держу в машине небольшую канистру с запасом и заранее отмечаю на карте 2–3 альтернативные заправки по пути. Такой простой план заметно уменьшает стресс, когда ситуация на топливном рынке нестабильна.

Ранее «Городовой» рассказывал, новые правила для водителей вступили в силу.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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