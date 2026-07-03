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Водителей в России защитили от двойного наказания за нарушение - что изменилось в 2026 году

Опубликовано: 3 июля 2026 02:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
Водителей в России защитили от двойного наказания за нарушение - что изменилось в 2026 году
фото legion-media
Новые правила для водителей вступили в силу

С 1 июля в жизни автомобилистов наступает заметная перемена — правила становятся чётче, а некоторые прежние коллизии уходят в прошлое. Одно из самых ожидаемых изменений касается отмены двойного наказания за одно нарушение.

Параллельно обновляются и другие нормы — от ОСАГО до автокредитования.

Отмена двойного наказания

Раньше за одно и то же нарушение водителя могли наказать сразу двумя мерами — например, выписать штраф и лишить прав. Такая практика нередко создавала правовую неопределенность и усиливала давление на автомобилистов.

С 1 июля подобные двойные санкции исключаются: за одно нарушение будет применяться только одна мера воздействия. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, это делает систему справедливее и соответствует принципу правовой определенности.

Другие важные изменения для автовладельцев

Помимо отмены двойного наказания, с 1 июля вступают в силу и другие нововведения:

  • прекращается автоматическое продление водительских удостоверений;
  • обновляются правила оформления ОСАГО;
  • ужесточаются условия выдачи автокредитов;
  • меняются нормы ввоза автомобилей из‑за границы;
  • запускается новый механизм контроля за производством шин в России.

Новые правила призваны убрать неоднозначность в наказаниях и сделать регулирование более прозрачным.

При этом ряд других норм становится строже, поэтому лучше не откладывать важные процедуры и заранее разобраться в обновленных требованиях — так получится избежать лишних трат и неудобств.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербуржцы стали больше экономить.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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