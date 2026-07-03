Водителей в России защитили от двойного наказания за нарушение - что изменилось в 2026 году

С 1 июля в жизни автомобилистов наступает заметная перемена — правила становятся чётче, а некоторые прежние коллизии уходят в прошлое. Одно из самых ожидаемых изменений касается отмены двойного наказания за одно нарушение.
Параллельно обновляются и другие нормы — от ОСАГО до автокредитования.
Отмена двойного наказания
Раньше за одно и то же нарушение водителя могли наказать сразу двумя мерами — например, выписать штраф и лишить прав. Такая практика нередко создавала правовую неопределенность и усиливала давление на автомобилистов.
С 1 июля подобные двойные санкции исключаются: за одно нарушение будет применяться только одна мера воздействия. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, это делает систему справедливее и соответствует принципу правовой определенности.
Другие важные изменения для автовладельцев
Помимо отмены двойного наказания, с 1 июля вступают в силу и другие нововведения:
- прекращается автоматическое продление водительских удостоверений;
- обновляются правила оформления ОСАГО;
- ужесточаются условия выдачи автокредитов;
- меняются нормы ввоза автомобилей из‑за границы;
- запускается новый механизм контроля за производством шин в России.
Новые правила призваны убрать неоднозначность в наказаниях и сделать регулирование более прозрачным.
При этом ряд других норм становится строже, поэтому лучше не откладывать важные процедуры и заранее разобраться в обновленных требованиях — так получится избежать лишних трат и неудобств.
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