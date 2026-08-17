Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов

Подробнее о курорте
Речь идет о Приморском крае. Здесь на побережье Тихого океана есть все, что нужно туристу: чистая вода, комфортные пляжи, небольшое количество туристов, вкусная еда и красивая природа.
Особой популярностью пользуется Хасанский район, Ливадия и Находка. Пляжи тут песчаные и очень чистые. Купальный сезон продолжается до середины сентября, вода становится теплой уже к июлю. Здесь нет изнуряющей жары, что также станет для многих преимуществом.
Многие пляжи расположены в бухтах, из-за чего создается ощущение нахождения в Турции, Италии или Таиланде. На пляжах встречаются даже морские ежи, поэтому необходимо заходить в воду в специальных тапочках.
“Прозрачность воды меня тоже впечатлила: видно дно на глубине нескольких метров. В солнечные дни море становится насыщенно-бирюзовым, как на картинках из тропиков”, - сообщила автор дзен-канала “Путешествие с фотокамерой”.
Подробнее о еде
Большим преимуществом Приморского края являются свежайшие морепродукты. Гребешки, мидии, креветки, кальмары, устрицы и морские ежи стоят тут намного дешевле, чем в остальных регионах России. Любители гастрономического туризма точно будут довольны.
Личный опыт
Я была в Приморском крае лишь один раз, но хотела бы вернуться сюда. Искупаться мне не довелось, но зато вдоволь наелась морепродуктов.
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