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Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов

Опубликовано: 17 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов
Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов
Legion-Media
При слове “курорт” россиянам представляется Сочи, Анапа или Крым, но на территории страны есть и другое место, которое сможет превзойти черноморское побережье. На данный момент это направление не пользуется большой популярностью, что также станет преимуществом.

Подробнее о курорте

Речь идет о Приморском крае. Здесь на побережье Тихого океана есть все, что нужно туристу: чистая вода, комфортные пляжи, небольшое количество туристов, вкусная еда и красивая природа.

Особой популярностью пользуется Хасанский район, Ливадия и Находка. Пляжи тут песчаные и очень чистые. Купальный сезон продолжается до середины сентября, вода становится теплой уже к июлю. Здесь нет изнуряющей жары, что также станет для многих преимуществом.

Многие пляжи расположены в бухтах, из-за чего создается ощущение нахождения в Турции, Италии или Таиланде. На пляжах встречаются даже морские ежи, поэтому необходимо заходить в воду в специальных тапочках.

“Прозрачность воды меня тоже впечатлила: видно дно на глубине нескольких метров. В солнечные дни море становится насыщенно-бирюзовым, как на картинках из тропиков”, - сообщила автор дзен-канала “Путешествие с фотокамерой”.

Подробнее о еде

Большим преимуществом Приморского края являются свежайшие морепродукты. Гребешки, мидии, креветки, кальмары, устрицы и морские ежи стоят тут намного дешевле, чем в остальных регионах России. Любители гастрономического туризма точно будут довольны.

Личный опыт

Я была в Приморском крае лишь один раз, но хотела бы вернуться сюда. Искупаться мне не довелось, но зато вдоволь наелась морепродуктов.

Ранее портал "Городовой" рассказал, куда улететь отдыхать по цене ужина в ресторане.

Автор:
Анна Ланская
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