«Бычье сердце» – в далеком прошлом: в сезоне 2026 в полном восторге от этого экзота – необычный цвет и медовый вкус

Представляю читателям издания «Городовой» один из моих фаворитов этого сезона – томат «Коричневый Дерби из фермы Эльзеров». Хочу отметить исключительные вкусовые качества этих коричневых томатов.
Немного истории
Сорт был выведен Марией и Даррелом Эльзерами на их ферме Elser's Country Farm, расположенной в Калифорнии, США.
Основные характеристики
Томат Elser Farm’s Brown Derby относится к среднеспелым сортам. Растение индетерминантное, достигает высоты 160-180 см. Рекомендуется формировать куст в 2-3 стебля, а также проводить пасынкование и подвязку.
Плоды имеют плоско-округлую форму, иногда с неглубокими рёбрами у плодоножки. Средняя масса плода составляет 150-300 грамм.
Окраска плодов является одной из особенностей сорта. Уникальное сочетание горчичных и зелёных оттенков придаёт им неповторимый вид. Наиболее точное описание цвета – охристый или бронзовый с зелёными «плечиками». Мякоть плода горчично-оранжевая с зелёными семенными камерами.
Вкусовые качества плодов характеризуются как насыщенные и многогранные. Сладкий вкус гармонично дополняется необходимой кислинкой, что создаёт впечатление экзотического фрукта. Мякоть сочная и маслянистая.
Сорт универсален в использовании и подходит для приготовления салатов, соков и соусов. Или же непосредственно с куста.
Личный опыт
Первое, на что обращаешь внимание, разрезав этот помидор – необычная окраска мякоти. Она действительно имеет цвет охры – это очень красиво! Мякоть слегка маслянистая, сочная, семена мелкие. Ну а вкус вы сможете оценить самостоятельно, когда посадите сорт у себя в теплице.Копирование текстов от имени агронома Ксении Давыдовой возможно только с активной ссылкой на издание «Городовой».
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