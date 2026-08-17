«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд

Поступить в университеты Санкт-Петербурга в этом году стало сложнее, чем когда-либо. Поток абитуриентов буквально снёс приёмные комиссии.
Штурмовали всё: от IT и экономики до дизайна и иностранных языков.
Сумасшедшие цифры и рекордный конкурс
В этом году абитуриенты подали в вузы Петербурга около 1,6 миллиона заявлений. Это сразу на 60% больше, чем в прошлую кампанию.
В среднем на одно бесплатное место претендовали 32 человека, пишет "ДП". Годом ранее показатель составлял «всего» 21 заявление. Средний балл ЕГЭ для зачисления на бюджет тоже подскочил — с 78,5 до 81,2.
Один из главных двигателей такого бума — удобство сервиса «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах. Подать документы в другой город теперь можно в пару кликов.
Ребята из регионов активно пользуются этим и массово отправляют заявки в Петербург.
Где был самый жестокий отбор?
Больше всего документов приняли три гиганта: СПбГУ, Политех и РГПУ имени Герцена.
Абсолютный рекорд по конкурсу поставило направление «Лингвистика» в педагогическом университете им. Герцена. Там на одно бюджетное место претендовали 570 человек!
Чтобы пройти на «Дизайн» в СПбПУ, нужно было набрать космические 450 баллов (с учётом вступительных испытаний).
А в Высшей школе экономики на «Аналитику в экономике» проходной порог поднялся выше 302 баллов.
Почему образовался такой ажиотаж?
Эксперты выделяют три главные причины:
- Демографическая волна. Сейчас школу окончили дети, родившиеся в начале 2000-х годов. Тогда в России был ощутимый подъём рождаемости, сообщает "ДП" со ссылкой на директора Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрея Хлуткова.
- Новая категория студентов. В вузы пошли участники военных действий. Государство даёт им льготы и поддержку. Многие взрослые мужчины с боевым опытом хотят получить управленческое образование, чтобы работать дальше в новой сфере.
- Поиск стабильности. В неспокойные времена люди ищут опору. Родители считают качественный диплом лучшей инвестицией в будущее детей и готовы отдавать за это последние сбережения.
Ранее «Городовой» рассказывал, чем удивила приёмная кампания в Петербурге.