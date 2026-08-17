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«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд

Опубликовано: 17 августа 2026 23:37
 Проверено редакцией
«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд
«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
В среднем на одно бесплатное место претендовали 32 человека.

Поступить в университеты Санкт-Петербурга в этом году стало сложнее, чем когда-либо. Поток абитуриентов буквально снёс приёмные комиссии.

Штурмовали всё: от IT и экономики до дизайна и иностранных языков.

Сумасшедшие цифры и рекордный конкурс

В этом году абитуриенты подали в вузы Петербурга около 1,6 миллиона заявлений. Это сразу на 60% больше, чем в прошлую кампанию.

В среднем на одно бесплатное место претендовали 32 человека, пишет "ДП". Годом ранее показатель составлял «всего» 21 заявление. Средний балл ЕГЭ для зачисления на бюджет тоже подскочил — с 78,5 до 81,2.

Один из главных двигателей такого бума — удобство сервиса «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах. Подать документы в другой город теперь можно в пару кликов.

Ребята из регионов активно пользуются этим и массово отправляют заявки в Петербург.

Где был самый жестокий отбор?

Больше всего документов приняли три гиганта: СПбГУ, Политех и РГПУ имени Герцена.

Абсолютный рекорд по конкурсу поставило направление «Лингвистика» в педагогическом университете им. Герцена. Там на одно бюджетное место претендовали 570 человек!

Чтобы пройти на «Дизайн» в СПбПУ, нужно было набрать космические 450 баллов (с учётом вступительных испытаний).

А в Высшей школе экономики на «Аналитику в экономике» проходной порог поднялся выше 302 баллов.

Почему образовался такой ажиотаж?

Эксперты выделяют три главные причины:

  1. Демографическая волна. Сейчас школу окончили дети, родившиеся в начале 2000-х годов. Тогда в России был ощутимый подъём рождаемости, сообщает "ДП" со ссылкой на директора Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрея Хлуткова.
  2. Новая категория студентов. В вузы пошли участники военных действий. Государство даёт им льготы и поддержку. Многие взрослые мужчины с боевым опытом хотят получить управленческое образование, чтобы работать дальше в новой сфере.
  3. Поиск стабильности. В неспокойные времена люди ищут опору. Родители считают качественный диплом лучшей инвестицией в будущее детей и готовы отдавать за это последние сбережения.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем удивила приёмная кампания в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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