Городовой / Новости Петербурга / Купила в «Чижике» обычную клеенку, но не для стола: показываю, как за 50 рублей защитить подоконник на годы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение Новости Петербурга
Почему пожилые люди просыпаются в пять утра - рассказала невролог Прокофьева Новости Петербурга
Апельсиновый медовик: новый взгляд на любимый торт Новости Петербурга
Цветочный гороскоп на 19 августа 2026 года: кого выбрали Высшие силы - повезет не только Тюльпану Полезное
7 санаториев на море, куда ездят опытные пенсионеры — пляжи чище, а цены в 2 раза ниже, чем в Сочи Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Купила в «Чижике» обычную клеенку, но не для стола: показываю, как за 50 рублей защитить подоконник на годы

Опубликовано: 18 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
Купила в «Чижике» обычную клеенку, но не для стола: показываю, как за 50 рублей защитить подоконник на годы
Купила в «Чижике» обычную клеенку, но не для стола: показываю, как за 50 рублей защитить подоконник на годы
Городовой ру
Простой лайфхак, чтобы подоконники всегда оставались чистыми.

Подоконник постоянно страдает от воды, земли и царапин, особенно если на нем живут комнатные растения. Ремонт покрытия обойдется дорого, а предотвратить повреждения можно простой хитростью. Обычная столовая клеенка, нарезанная по размеру, становится съемной защитой. Она не требует приклеивания, легко моется и быстро заменяется, пишет "источник".

Как выбрать клеенку

Отдавайте предпочтение плотному материалу без тканевой основы — он не впитывает влагу и легко моется. Избегайте глубокого рельефа: в углублениях скапливается грязь. Перед покупкой проверьте:

  • Ширину рулона — должна перекрывать глубину подоконника.
  • Гибкость — жесткий материал будет заворачиваться.
  • Отсутствие резкого запаха.
  • Стойкость к влажной уборке.

Цена — ориентир, принцип важнее: бюджетный отрез заменяет дорогую накладку.

Как сделать накладку по размеру

Освободите подоконник и тщательно протрите его — песчинки под клеенкой оставят царапины. Измерьте длину и ширину, добавьте по 1–2 см с каждой стороны, но не больше: большие свесы загибаются. Перенесите размеры на изнанку, отрежьте острыми ножницами. Уложите на чистый подоконник, разгладьте от центра к краям. Приклеивать не нужно — съемная накладка удобнее: ее легко промыть и просушить.

От чего защищает и чего не выдерживает

Клеенка спасает от следов горшков, капель воды, земли при пересадке и пятен от удобрений. Но горячие кастрюли, свечи и острые предметы ей противопоказаны — материал расплавится или порвется. Регулярно снимайте накладку для просушки. Мойте теплой водой с мягким средством, без абразивов.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова пользуюсь этим способом три года на кухонном подоконнике. Выбрала она клеенку с мелким принтом — смотрится аккуратно. Раз в месяц она моет с мылом. Подоконник остался как новый, хотя полив цветов осуществляется ежедневно.

Ранее "Городовой" сообщал, как можно использовать бахилы в быту.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью