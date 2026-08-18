Купила в «Чижике» обычную клеенку, но не для стола: показываю, как за 50 рублей защитить подоконник на годы

Подоконник постоянно страдает от воды, земли и царапин, особенно если на нем живут комнатные растения. Ремонт покрытия обойдется дорого, а предотвратить повреждения можно простой хитростью. Обычная столовая клеенка, нарезанная по размеру, становится съемной защитой. Она не требует приклеивания, легко моется и быстро заменяется, пишет "источник".
Как выбрать клеенку
Отдавайте предпочтение плотному материалу без тканевой основы — он не впитывает влагу и легко моется. Избегайте глубокого рельефа: в углублениях скапливается грязь. Перед покупкой проверьте:
- Ширину рулона — должна перекрывать глубину подоконника.
- Гибкость — жесткий материал будет заворачиваться.
- Отсутствие резкого запаха.
- Стойкость к влажной уборке.
Цена — ориентир, принцип важнее: бюджетный отрез заменяет дорогую накладку.
Как сделать накладку по размеру
Освободите подоконник и тщательно протрите его — песчинки под клеенкой оставят царапины. Измерьте длину и ширину, добавьте по 1–2 см с каждой стороны, но не больше: большие свесы загибаются. Перенесите размеры на изнанку, отрежьте острыми ножницами. Уложите на чистый подоконник, разгладьте от центра к краям. Приклеивать не нужно — съемная накладка удобнее: ее легко промыть и просушить.
От чего защищает и чего не выдерживает
Клеенка спасает от следов горшков, капель воды, земли при пересадке и пятен от удобрений. Но горячие кастрюли, свечи и острые предметы ей противопоказаны — материал расплавится или порвется. Регулярно снимайте накладку для просушки. Мойте теплой водой с мягким средством, без абразивов.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова пользуюсь этим способом три года на кухонном подоконнике. Выбрала она клеенку с мелким принтом — смотрится аккуратно. Раз в месяц она моет с мылом. Подоконник остался как новый, хотя полив цветов осуществляется ежедневно.
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