В Кронштадте часть города осталась без света: названа причина

3 июля часть жилых домов Кронштадта осталась без света — новость быстро разлетелась по соцсетям. Жители заметили перебои около 14 часов и сразу стали делиться наблюдениями: обстановка выглядела непривычно тихой из‑за отключённых бытовых приборов.
Причина оказалась в аварии на сетях АО «Оборонэнерго» — об этом официально сообщили в администрации Кронштадтского района.
Что делают энергетики
Сейчас аварийная бригада работает над тем, чтобы вернуть электричество. Подключать абонентов планируют поэтапно, используя резервную схему. В администрации подчёркивают: специалисты стараются восстановить подачу энергии максимально оперативно.
Как вести себя при отключении электричества: простые советы
- отключите от розеток крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, микроволновку) — это защитит приборы от скачков напряжения при возобновлении подачи тока;
- не открывайте холодильник и морозильную камеру без необходимости — так продукты дольше останутся холодными;
- держите под рукой фонарик или телефон с заряженной батареей — в тёмное время суток это заметно облегчит быт;
- следите за официальными сообщениями — актуальную информацию публикуют на сайте администрации и в городских чатах.
Отключение электричества из‑за аварии — ситуация неприятная, но временная. Главное — сохранять спокойствие и действовать по простым правилам безопасности.
Обычно восстановление энергоснабжения занимает несколько часов, а поэтапный запуск помогает избежать новых сбоев в сети.
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