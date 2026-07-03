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В Кронштадте часть города осталась без света: названа причина

Опубликовано: 3 июля 2026 16:59
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Кронштадте часть города осталась без света: названа причина
фото legion-media
Отключение электричества произошло из-за аварии на подстанции

3 июля часть жилых домов Кронштадта осталась без света — новость быстро разлетелась по соцсетям. Жители заметили перебои около 14 часов и сразу стали делиться наблюдениями: обстановка выглядела непривычно тихой из‑за отключённых бытовых приборов.

Причина оказалась в аварии на сетях АО «Оборонэнерго» — об этом официально сообщили в администрации Кронштадтского района.

Что делают энергетики

Сейчас аварийная бригада работает над тем, чтобы вернуть электричество. Подключать абонентов планируют поэтапно, используя резервную схему. В администрации подчёркивают: специалисты стараются восстановить подачу энергии максимально оперативно.

Как вести себя при отключении электричества: простые советы

  • отключите от розеток крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, микроволновку) — это защитит приборы от скачков напряжения при возобновлении подачи тока;
  • не открывайте холодильник и морозильную камеру без необходимости — так продукты дольше останутся холодными;
  • держите под рукой фонарик или телефон с заряженной батареей — в тёмное время суток это заметно облегчит быт;
  • следите за официальными сообщениями — актуальную информацию публикуют на сайте администрации и в городских чатах.

Отключение электричества из‑за аварии — ситуация неприятная, но временная. Главное — сохранять спокойствие и действовать по простым правилам безопасности.

Обычно восстановление энергоснабжения занимает несколько часов, а поэтапный запуск помогает избежать новых сбоев в сети.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда пойти 3–5 июля в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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