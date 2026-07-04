6 вещей из СССР, которые сейчас стоят целое состояние

Какие вещи из СССР реально продать и сколько на этом можно заработать

В шкафах и на дачах у многих до сих пор лежат старые вещи, доставшиеся от старших поколений. Выбрасывать их жалко, а пользы вроде бы и нет — но кое-что из этого хлама может оказаться настоящей находкой для коллекционеров.

Автор канала "Novate: Идеи для жизни"(18+) рассказал, какие советские предметы сегодня стоят денег и как грамотно их продать.

Что влияет на цену: главные критерии

Стоимость советской вещи определяют вовсе не тёплые воспоминания, а вполне объективные параметры. Коллекционеры оценивают предмет сразу по нескольким критериям.

Во‑первых, важна редкость: вещь, выпущенная малым тиражом, почти всегда стоит заметно дороже массовых аналогов.

Во‑вторых, большое значение имеет сохранность — даже небольшие дефекты вроде царапин или сколов способны серьёзно сбить цену, ведь для ценителей антиквариата безупречный вид — один из главных показателей ценности.

В‑третьих, играет роль возраст: как правило, чем старше экземпляр, тем выше его привлекательность для коллекционеров и, соответственно, рыночная стоимость.

Топ-6 вещей из СССР, которые реально можно дорого продать

Некоторые категории товаров стабильно пользуются спросом:

металлические подстаканники — особенно серебряные с эмалью или с тематическими сюжетами; швейные машины (например, «Подольск») — простые и надёжные, стоят 1–5 тысяч рублей; виниловые пластинки — редкие выпуски могут оцениваться в сотни тысяч; монеты и банкноты — нумизматы готовы платить десятки тысяч за экземпляры до 70-х годов; жаровые самовары 60-х — цена варьируется от 10 до 100 тысяч рублей; фарфоровые фигурки — отдельные статуэтки уходят за миллионы, остальные — от 20 до 50 тысяч.

Где и как продавать: простые советы

Чтобы не продешевить и не нарваться на мошенников, лучше действовать продуманно:

начните с онлайн-площадок — это самый доступный вариант;

изучите аналогичные объявления, чтобы выставить адекватную цену;

для дорогих вещей рассмотрите аукционы или специализированные антикварные магазины — там помогут с оценкой и оформлением сделки.

Вывод

Старые советские вещи — не всегда просто хлам: при удачном стечении обстоятельств они становятся источником дохода. Главное — правильно определить ценность предмета и выбрать надёжный способ продажи. Немного внимательности — и «бабушкины сокровища» могут приятно удивить своей стоимостью.

Личный опыт автора

Однажды разбирала коробки на даче и наткнулась на стопку старых пластинок и пару фарфоровых фигурок. Сначала хотела всё отдать на благотворительность, но ради интереса заглянула на аукционы — оказалось, что пара вещей стоит приличных денег. В итоге продала через проверенный магазин: быстро, без нервов и по хорошей цене. С тех пор к «старому хламу» отношусь внимательнее — иногда в нём прячется настоящая ценность.

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