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Налоговый вычет на сбережения с 1 сентября: как вернуть до 52 000 ₽ за взносы

Опубликовано: 4 июля 2026 11:13
 Проверено редакцией
Городовой ру
Налоговый вычет на сбережения с 1 сентября: как вернуть до 52 000 ₽ за взносы
фото legion-media
Условия получения, лимиты и сумма возврата

Государство подталкивает россиян к разумному обращению с финансами: вместо хранения наличности всё выгоднее использовать легальные инструменты накоплений.

С сентября заработает новый механизм возврата НДФЛ — он поможет вернуть часть уплаченных налогов за взносы в долгосрочные программы.

Кто получит вычет и на какие продукты он распространяется

С 1 сентября появится возможность вернуть НДФЛ по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота касается сразу нескольких направлений:

  • индивидуальные инвестиционные счета нового типа (ИИС‑3) — при сроке от 5 до 10 лет;
  • Программа долгосрочных сбережений (ПДС);
  • договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);
  • полисы добровольного страхования жизни, заключённые с 2025 года.

По сути, это форма софинансирования: государство возвращает часть налогов, помогая быстрее формировать финансовую подушку.

Сколько реально вернут: цифры и лимиты

Выгода напрямую зависит от официального дохода и ставки НДФЛ. Максимальная база для вычета — 400 000 рублей в год: при ставке 13% можно вернуть до 52 000 рублей, при 15% — до 60 000.

Приятный бонус ждёт родителей: лимит для взносов в пользу детей увеличен до 500 000 рублей — это шанс получить больший возврат.

Практические советы: как не упустить деньги

Чтобы всё прошло гладко, стоит держать в голове несколько простых правил:

  • убедитесь, что у вас есть официальный доход с уплатой НДФЛ;
  • выбирайте только те продукты, которые попадают под льготу;
  • заранее собирайте подтверждающие документы по взносам;
  • подавайте декларацию через Личный кабинет ФНС либо оформляйте вычет через работодателя.

Вывод

Новый вычет — удобный способ вернуть часть налогов и одновременно накопить на будущее. Главное — действовать осознанно: подобрать подходящий инструмент, учесть лимиты и вовремя подать документы. Такой подход делает сбережения не просто полезными, но и более выгодными.

Личный опыт автора

Я начала разбираться в вычетах пару лет назад и с тех пор стараюсь ежегодно подавать 3‑НДФЛ: это не так сложно, как кажется. В прошлом году оформила взнос в ПДС и параллельно собрала документы на возврат — в итоге получила ощутимую прибавку к бюджету. Теперь держу в голове лимиты и заранее планирую, сколько внести, чтобы не потерять ни рубля выгоды.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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