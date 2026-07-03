Петербуржцы стали больше тратить на содержание домашних животных

Что покупают и где экономят владельцы животных

Владельцы домашних животных в Северной столице не снижают планку заботы о любимцах, но все чаще ищут баланс между качеством и ценой.

Рынок зоотоваров активно растет, а привычки покупателей заметно меняются: онлайн-покупки набирают обороты, а структура трат становится более продуманной.

Что происходит на рынке: сухие цифры без паники

Статистика показывает устойчивый рост спроса на базовые товары для животных, при этом динамика по отдельным категориям сильно различается.

Это не про «все тратят больше», а про перераспределение бюджета: одни позиции становятся приоритетом, другие — откладывают «на потом».

Главные тренды первой половины года

Онлайн-продажи зоотоваров заметно растут: на Wildberries оборот категории за полугодие увеличился в 1,5 раза, а в топе — сухой и влажный корм, наполнители.

Средний чек на ветуслуги поднялся до 8,3 тыс. рублей (+13%), а число визитов в клиники выросло на 39% — владельцы не экономят на здоровье питомцев.

Груминг тоже востребован: стрижка собаки подорожала на 19% (средний чек — 2,5 тыс. рублей), а вот спрос на стрижку когтей немного снизился.

В Fix Price рост категории товаров для животных в Петербурге превысил 35% — это говорит о спросе на доступные позиции вроде мисок, щёток и игрушек.

Практические советы: как тратить с умом

Покупатели все чаще выбирают стратегию «базовое — качественное, расходное — бюджетное», отмечает "ДП" (18+).

Например, на корме лучше не экономить, если есть рекомендации ветеринара, зато на аксессуарах реально найти выгодные варианты без потери функциональности.

Удобно отслеживать акции на маркетплейсах и в сетевых магазинах, а для регулярных покупок — использовать подписки и автопополнение: это часто даёт скидку и избавляет от срочных трат.

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