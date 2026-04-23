Когда в Санкт-Петербурге будет концерт Тоси Чайкиной?

29 мая 2026 года в Санкт-Петербурге состоится концерт Тоси Чайкиной — певицы, автора-исполнителя и композитора, чьи песни часто называют «терапевтическими аффирмациями». Мероприятие пройдёт в клубе «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24) в 20:00 и будет посвящено презентации нового альбома.
О Тосе Чайкиной
Тося Чайкина (настоящее имя Антонина Бадулина) родилась 28 мая 1996 года в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. Её отец — дирижёр, дедушка — композитор, мама и бабушка — вокалистки. С детства она занималась вокалом, участвовала в конкурсах и экспериментировала с музыкой.
В 17 лет Тося создала группу More Oblakov, но после её распада начала сольную карьеру под разными псевдонимами (Tosyachai, Берри Трэйл, Inner Tones). В 2018 году выпустила первый EP под собственным именем — «Цветы». В 2019 году участвовала во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ.
Среди известных работ — трек «Беспринципные», ставший заглавным саундтреком одноимённого сериала, и совместная с группой «Три дня дождя» композиция «Земля», которая прозвучала в сериале «Амура». В 2025 году за эту коллаборацию Тося и «Три дня дождя» получили премию «Муз-ТВ» за лучшее кавер-исполнение.
Альбомы «Сделано в айфон» и «Прямо сейчас» Тося записала и свела целиком с помощью телефона — этот кейс стал важным толчком для развития DIY-подхода в российской поп-музыке. Её музыку описывают как интеллигентный поп, сочетающий эмоциональность, эксперименты со звуком и личные истории.
Концерт в «Космонавте»
На концерте 29 мая, помимо песен из нового альбома, вероятно, прозвучат и уже полюбившиеся хиты, например «В сердце бахнули стрелы», «Беспринципные», «Не отпускай».
Билеты на мероприятие можно приобрести по цене от 1900 рублей. Возрастное ограничение — 16+.
Интересные факты
- Тося Чайкина увлекается рисованием и фотографией.
- В 13 лет она сделала первую татуировку — слово music на указательном пальце.
- Несмотря на классическое музыкальное образование (она училась в Музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова, но бросила учёбу на третьем курсе), Тося выбрала путь поп-музыканта и экспериментировала с разными жанрами и проектами.
- В 2020 году она участвовала в создании трибьют-альбома Анны Ахматовой вместе с Лолитой Милявской, Полиной Гагариной и другими артистами.