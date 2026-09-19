От скандалов с наркотиками до судов за бренд: как Ксения Собчак стала единственной хозяйкой ресторана на корабле в Петербурге

Это заведение начало работу в 2023 году как совместный проект Ксении Собчак с известным московским ресторатором Антоном Пинским.