Ксения Собчак

Ведущая зря хвастается дорогостоящим ремонтом.
Телеведущая ни в чем себе не отказывает.
Ведущую ошарашили под Новый год.
Телеведущая не стала ничего скрывать от поклонников.
Кажется, кому-то пора вернуться за парту.
Певица в жизни выглядит совсем иначе.
Эти тренды легко повторить в своем гардеробе.
Знакомство началось странным образом.
Светская львица поступила непорядочно.
Сначала журналистка путала Иран и Ирак, теперь это.
Образ получится намного интереснее.
Журналистка показала родственницу во всей красе.
Телеведущей дали ценный совет.
Селебрити знают толк в моде.
Светская львица знает толк в кухне.
Журналистка нарядилась во что попало.
Журналистка опять отличилась.
Телеведущая не признает своей вины.
Телеведущая решила привести себя в форму странным способом.
Телеведущая не умеет выбирать гардероб.