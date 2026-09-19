Значение слова "могну", которое стало популярно в этом году
В настоящее время Ксения Собчак проивает в Москве.
Ранее 20% доли принадлежали бизнесмену Антону Пинскому.
Это заведение начало работу в 2023 году как совместный проект Ксении Собчак с известным московским ресторатором Антоном Пинским.
Певица открыто заявляет о том, что ей приходится брать на себя ответственность, и она не боится сложностей.
Ксения Собчак — это человек-оксюморон, фигура, которую невозможно вписать в одну рамку.
В доме на Кустодиево светская львица провела детство.
Особо отметились в Петербурге 4 года назад.
Возможно, вы ходили мимо этих домов уже ни раз.
В 1987 году Дональд Трамп, еще далекий от политики, но уже состоявшийся миллиардер, решил попытать удачу в Советском Союзе. Ему был интересен советский рынок, открывающий для иностранных
Артист намекнул на возможную смену места жительства еще в прошлом году.
Дочь мэра делала все, чтобы понравиться.
Ведущую ошарашили под Новый год.
Телеведущая не стала ничего скрывать от поклонников.
У теледивы те еще замашки.
Слова ведущего оказались ложью.
За счет отношений набирающий популярность певец решает свои карьерные вопросы.
Музыкант не считает, что сложившаяся ситуация пошла ему на пользу.
В звездном браке не все так ладно, как хотят показать режиссер и скандальная журналистка.
Журналистка попыталась унизить молодого артиста Ярослава Дронова.