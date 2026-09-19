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От скандалов с наркотиками до судов за бренд: как Ксения Собчак стала единственной хозяйкой ресторана на корабле в Петербурге От скандалов с наркотиками до судов за бренд: как Ксения Собчак стала единственной хозяйкой ресторана на корабле в Петербурге
Это заведение начало работу в 2023 году как совместный проект Ксении Собчак с известным московским ресторатором Антоном Пинским.
06 фев 2026 14:30
Полезное Татьяна Буланова Ксения Собчак Санкт-Петербург
«Мы жили на деньги, которые я зарабатывала»: Татьяна Буланова не видит проблемы в разнице зарплат «Мы жили на деньги, которые я зарабатывала»: Татьяна Буланова не видит проблемы в разнице зарплат
Певица открыто заявляет о том, что ей приходится брать на себя ответственность, и она не боится сложностей. 
16 сен 2025 17:32
Полезное Санкт-Петербург Дональд Трамп Ивана Трамп Людмила Нарусова Ксения Собчак
Экскурсию по Петродворцу ему проводила мать Собчак: зачем Дональд Трамп приезжал в Петербург Экскурсию по Петродворцу ему проводила мать Собчак: зачем Дональд Трамп приезжал в Петербург
В 1987 году Дональд Трамп, еще далекий от политики, но уже состоявшийся миллиардер, решил попытать удачу в Советском Союзе. Ему был интересен советский рынок, открывающий для иностранных
08 ноя 2024 10:30
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