«Мы жили на деньги, которые я зарабатывала»: Татьяна Буланова не видит проблемы в разнице зарплат

Петербурженка Татьяна Буланова — популярная певица 90-х и звезда российского шоу-бизнеса. Артистка сейчас переживает не только второй взлет на эстраде, но и изменения в личной жизни.
В 2023 году она вышла замуж в третий раз. Валерию Рудневу на 19 лет меньше, чем певице. Этот союз вызвал много разговоров, поскольку разница в возрасте впечатляет.
Чем занимается новый муж Булановой
Валерий Руднев — бывший теннисист, а ныне предприниматель, владелец ресторанного бизнеса.
По словам Булановой, на их свадьбе муж подарил ей ресторан стоимостью 50 миллионов рублей, который выглядел как большой символ успеха и надежды на светлое будущее.
В интервью Ксении Собчак певица рассказала, что за шесть лет отношений у них были не только взлеты, но и падения, пишет КП.
Валерий владел несколькими бизнес-проектами, которые не всегда складывались удачно.
«Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала», — рассказала певица.
Однако Буланова не видела в этом проблему и подбадривала мужа словами о том, что он станет «олигархом» и тогда все это компенсирует.
Слухи о долгах
В прессе ходили слухи, что Валерий накопил долги около 12 миллионов рублей.
Буланова объяснила, что это не его личные долги, а поручительства по кредитам, которые взял его бизнес-партнер, пишет Рамблер.
По словам певицы, ситуация неприятная, но решаемая, и она гордится мужем, который с нуля создал свой бизнес.
Пандемия и смена ролей
Пандемия коронавируса стала испытанием для всей отрасли развлечений и для самой Булановой. В это время у нее почти не было работы, и семья жила на средства мужа.
Теперь же ситуация меняется — карьера Татьяны переживает подъем. Артистка получила множество заказов на концерты и корпоративы.