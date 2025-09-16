«Мы жили на деньги, которые я зарабатывала»: Татьяна Буланова не видит проблемы в разнице зарплат

Певица открыто заявляет о том, что ей приходится брать на себя ответственность, и она не боится сложностей.

Петербурженка Татьяна Буланова — популярная певица 90-х и звезда российского шоу-бизнеса. Артистка сейчас переживает не только второй взлет на эстраде, но и изменения в личной жизни.

В 2023 году она вышла замуж в третий раз. Валерию Рудневу на 19 лет меньше, чем певице. Этот союз вызвал много разговоров, поскольку разница в возрасте впечатляет.

Чем занимается новый муж Булановой

Валерий Руднев — бывший теннисист, а ныне предприниматель, владелец ресторанного бизнеса.

По словам Булановой, на их свадьбе муж подарил ей ресторан стоимостью 50 миллионов рублей, который выглядел как большой символ успеха и надежды на светлое будущее.

В интервью Ксении Собчак певица рассказала, что за шесть лет отношений у них были не только взлеты, но и падения, пишет КП.

Валерий владел несколькими бизнес-проектами, которые не всегда складывались удачно.

«Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала», — рассказала певица.

Однако Буланова не видела в этом проблему и подбадривала мужа словами о том, что он станет «олигархом» и тогда все это компенсирует.

Слухи о долгах

В прессе ходили слухи, что Валерий накопил долги около 12 миллионов рублей.

Буланова объяснила, что это не его личные долги, а поручительства по кредитам, которые взял его бизнес-партнер, пишет Рамблер.

По словам певицы, ситуация неприятная, но решаемая, и она гордится мужем, который с нуля создал свой бизнес.

Пандемия и смена ролей

Пандемия коронавируса стала испытанием для всей отрасли развлечений и для самой Булановой. В это время у нее почти не было работы, и семья жила на средства мужа.

Теперь же ситуация меняется — карьера Татьяны переживает подъем. Артистка получила множество заказов на концерты и корпоративы.