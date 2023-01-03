Дмитрий Шепелев

Супруг артистки ничем не гнушался.
Семья певицы в шоке от поступка шоумена.
Шоумена сдали с потрохами.
Ведущий не оставил близким шансов.
Бывший возлюбленный певицы не такой уж белый и пушистый.
Во время тяжелой болезни их отношения изменились.
Телеведущий зря надеется на удачу.
Слова ведущего оказались ложью.
Сестра артистки поделилась откровенными воспоминаниями.
За сына Жанны Фриске после ее смерти развернулось ожесточенное сражение.
После смерти матери мальчик оказался между двух враждующих сторон.
Кажется, отношения в семье телеведущего довольно неформальные.
Близкие люди умершей семь лет назад певицы продолжают делить ее ребенка.
На счету сына покойной артистки не хватает 200 тысяч евро.
Солистка «Блестящих» умерла семь лет назад от агрессивной формы рака.
Пока некоторые селебрити изо всех сил демонстрируют роскошь зарубежного отдыха, другие предпочли отдыхать не покидая России.
Ведущий шоу «Ты как я» отправил гражданскую жену в Дагестан, а сам поехал в Краснодарский край.
Ведущий шоу «Ты как я» отправился отдыхать в Адлер с двумя питомцами.
Родственники умершей артистки долгие годы воевали за жилплощадь.
Родным удастся оставить квартиру Жанны для ее сына Платона.