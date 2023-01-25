Жанна Фриске

Она успела сказать о нем семье.
Жанна знала, что скоро уйдет навсегда.
Супруг артистки ничем не гнушался.
Она заранее предупреждала родственницу.
Семья певицы в шоке от поступка шоумена.
Именно тогда певице объявили жуткие новости.
Певица была копией родительницы.
Жестокий поступок трудно было забыть.
Артистка пошла наперекор судьбе.
Какими способами артисты борются со старостью.
Артисты массово сталкиваются с проблемами.
Артистка не успела исполнить заветное желание перед уходом.
Шоумена сдали с потрохами.
Ведущий не оставил близким шансов.
Бывший возлюбленный певицы не такой уж белый и пушистый.
Во время тяжелой болезни их отношения изменились.
Сестер будто преследовал злой рок.
Певице пришлось пройти через страшные мучения.
Телеведущий зря надеется на удачу.
Слова ведущего оказались ложью.