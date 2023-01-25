Она успела сказать о нем семье.
Супруг артистки ничем не гнушался.
Певица была копией родительницы.
Шоумена сдали с потрохами.
После смерти матери мальчик оказался между двух враждующих сторон.
Сестра покойной поп-певицы наслаждалась декретным отпуском меньше полугода.
На счету сына покойной артистки не хватает 200 тысяч евро.
Так и не засиявшие на эстраде артисты считают, что им помешала Алла Борисовна.
Веселый парень отравляет жизнь знаменитостям смеха ради.
Родители умершей артистки не оставляют надежд заработать на ее популярности.
Гости начинают рассказывать подробности мероприятия.
Поп-певцам не место рядом с великими исполнителями, считает артистка.
По мнению родственника звезды, безделье в любом возрасте неполезно.
Звезде российского шоу-бизнеса завтра могло бы исполниться 48 лет.
Наталья Фриске, недавно ставшая мамой, забыла о важном семейном празднике.
Двоюродная сестра умершей артистки вступила в неравную борьбу с онкологией.
Родным удастся оставить квартиру Жанны для ее сына Платона.
Родственники певицы враждуют больше семи лет.
Владимир Фриске считает, что сам по себе ведущий никому не интересен.
Отец певицы уверен, что ведущий забрал все деньги Платона.