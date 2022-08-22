Михаил Шахназаров

Скандально известная журналистка подло поступила со своими коллегами.
Жить в эмиграции долго у Примадонны не получится.
По мнению журналиста, слушать там нечего.
В звездном браке не все так ладно, как хотят показать режиссер и скандальная журналистка.
Светская львица не дает покоя знаменитому журналисту.
На скандальную журналистку подали в суд после выхода ее онлайн-марафона «Метод Собчак».
По мнению журналиста, телеведущая не настолько умна, чтобы кого-то чему-то учить.
Подробности журналист не знает.
Известный публицист рассказал, как обманывает зрителей популярная ведущая.