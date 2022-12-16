Ведущую ошарашили под Новый год.
В звездном браке не все так ладно, как хотят показать режиссер и скандальная журналистка.
Журналистка высмеяла российские СМИ.
Супругу Ксении Собчак удалось избежать шумихи и подковерных игр.
Худрук театра на Малой Бронной провел отчетную пресс-конференцию.
Звезде сериала «Содержанки» удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.
Разводиться супруги, видимо, все-таки не собираются.
Режиссер не смог сдержаться после резких слов депутата в адрес своего детища.
Лаконичность публикации вызывает неоднозначные мысли.
Психолог разложила отношения звездных супругов по полочкам.
Людмила Нарусова не стала держать язык за зубами.
Сухие статистические данные поднимают вопросы о совместимости пары.
Худрук заверил, что высоко ценит постановку Микиты Ильинчика «Вишневый сад».
Режиссер поставил точку в слухах об их разводе.
Режиссер оставил комментарий у себя в соцсети.
По ее словам, Константин Богомолов всегда питал интерес к ритуальной тематике
Режиссер рассказал, что некоторыми вещами он привык не делиться ни с кем
Режиссер довольно грубо повел себя со своей возлюбленной
Телеведущая успокоила ревнивого мужа
Поргина недоумевает, зачем Хабенскому понадобилось вернуть в репертуар раскритикованный всеми спектакль