«Будет пытаться лишить нас чувства живого»: Константин Богомолов видит опасность ИИ для культуры

Нейросети уже прочно вошли в культурную и творческую жизнь.

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня уже меняет культуру, искусство и творческие профессии.

На Петербургском международном форуме объединенных культур эксперты обсуждали, как нейросети влияют на творчество и восприятие искусства.

Одни видят в этом большие риски, другие — новые возможности.

В чем опасность ИИ для живого творчества

По словам Константина Богомолова, художественного руководителя московских театров, ИИ не может заменить настоящее живое участие человека.

Люди чувствуют разницу между фальшью и искренностью в актерской игре — это глубинное чувство живого, которое машина не способна воспроизвести.

«Технология, которая стремится к идеальности, всегда будет пытаться лишить нас чувства живого. В этом я вижу большую опасность», — цитирует режиссера КП.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский добавляет, что ИИ может «стимулировать лень» у тех, кто работает в культуре.

Например, начальники и исполнители могут полагаться на ИИ для оценки работы и аналитики, что снижает ответственность и творческую инициативу.

Но технологии не оставляют культуру

Несмотря на опасения, Эрмитаж одним из первых принимает технологии и внедряет их в свою работу. На форуме музей показал цифровые картины, сделанные на основе материалов реставрации знаменитых произведений.

Эти токены можно покупать, владеть ими и перепродавать, как настоящее искусство. Средства идут на дальнейшее развитие и реставрацию, сообщает телеграм-канал музея.

Как ИИ меняет творческие индустрии

ИИ уже умеет создавать музыку, писать сценарии, помогать художникам и дизайнерам.

Например, современные ИИ-инструменты могут анализировать стили художников или музыкальные композиции и создавать на их основе новые произведения.

В кино индустрии ИИ помогает с видеоэффектами и монтажом.

В креативных профессиях ИИ не заменяет человека, а дополняет. Он может предлагать новые идеи и облегчать рутинные задачи, высвобождая время для более глубокого творчества.

Это помогает расширить возможности художников, музыкантов, режиссеров.

Однако появляется важный вопрос: как сохранять уникальность и человечность искусства в эпоху цифровых технологий?

Многие специалисты предлагают помечать, где творчество человека, а где работа ИИ, чтобы не путать и не обесценивать человеческую креативность, пишет pixpa.com.