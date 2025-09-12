«Будет пытаться лишить нас чувства живого»: Константин Богомолов видит опасность ИИ для культуры

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня уже меняет культуру, искусство и творческие профессии.
На Петербургском международном форуме объединенных культур эксперты обсуждали, как нейросети влияют на творчество и восприятие искусства.
Одни видят в этом большие риски, другие — новые возможности.
В чем опасность ИИ для живого творчества
По словам Константина Богомолова, художественного руководителя московских театров, ИИ не может заменить настоящее живое участие человека.
Люди чувствуют разницу между фальшью и искренностью в актерской игре — это глубинное чувство живого, которое машина не способна воспроизвести.
«Технология, которая стремится к идеальности, всегда будет пытаться лишить нас чувства живого. В этом я вижу большую опасность», — цитирует режиссера КП.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский добавляет, что ИИ может «стимулировать лень» у тех, кто работает в культуре.
Например, начальники и исполнители могут полагаться на ИИ для оценки работы и аналитики, что снижает ответственность и творческую инициативу.
Но технологии не оставляют культуру
Несмотря на опасения, Эрмитаж одним из первых принимает технологии и внедряет их в свою работу. На форуме музей показал цифровые картины, сделанные на основе материалов реставрации знаменитых произведений.
Эти токены можно покупать, владеть ими и перепродавать, как настоящее искусство. Средства идут на дальнейшее развитие и реставрацию, сообщает телеграм-канал музея.
Как ИИ меняет творческие индустрии
ИИ уже умеет создавать музыку, писать сценарии, помогать художникам и дизайнерам.
Например, современные ИИ-инструменты могут анализировать стили художников или музыкальные композиции и создавать на их основе новые произведения.
В кино индустрии ИИ помогает с видеоэффектами и монтажом.
В креативных профессиях ИИ не заменяет человека, а дополняет. Он может предлагать новые идеи и облегчать рутинные задачи, высвобождая время для более глубокого творчества.
Это помогает расширить возможности художников, музыкантов, режиссеров.
Однако появляется важный вопрос: как сохранять уникальность и человечность искусства в эпоху цифровых технологий?
Многие специалисты предлагают помечать, где творчество человека, а где работа ИИ, чтобы не путать и не обесценивать человеческую креативность, пишет pixpa.com.