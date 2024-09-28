Бросил все в Москве и рванул в Питер: правда ли, что Бондарчук переехал из столицы

Артист намекнул на возможную смену места жительства еще в прошлом году.

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков прокомментировал слухи о возможном переезде режиссера и продюсера Федора Бондарчука в Санкт-Петербург. Щербаков отметил, что Бондарчук активно участвует в жизни студии:

«Федор Сергеевич – председатель Совета директоров нашей студии и полностью погружен в ее жизнь и производство. Он часто бывает здесь, работает как режиссер и снимается как актер».

Однако официальной информации о переезде нет. Слухи о смене места жительства Бондарчука частично возникли после его высказываний на ПМЭФ-2023, где он представлял историческую драму «Челюскин. Первые» и провел экскурсию для гостей по павильонам «Ленфильма», где ведется ремонт.

Тогда Бондарчук сказал: «Работы так много, что я почти переехал в Петербург». Эту новость быстро распространила Ксения Собчак через свой Telegram-канал.

Кроме того, Бондарчук является председателем попечительского совета Санкт-Петербургского института кино и телевидения, а его жена, актриса Паулина Андреева, родилась и выросла в Петербурге, где сейчас живут ее родители, пишет «АиФ».