Новый партнёр для «Летучего Голландца»: Усубалиев вошёл в бизнес Собчак

Ресторан на «Летучем Голландце», несмотря на удачное расположение, переживает трудный период и обрел нового совладельца. Партнером Ксении Собчак в бизнесе стал Бай Усубалиев, пишет «Деловой Петербург».
Ранее 20% принадлежали предпринимателю Антону Пинскому, который в ноябре 2025 года внезапно вышел из проекта, а в феврале 2026-го Собчак стала его единственной владелицей.
Теперь Пинского заменил Усубалиев, вложив средства и получив аналогичную долю в 20%. Собчак сохранила за собой 80% и заявила, что продолжит лично курировать все процессы.