Где сейчас проживает Ксения Собчак?

По данным на 2026 год, Ксения Собчак живёт в Москве. В январе 2026 года она впервые показала свою городскую квартиру, которую приобрела весной 2025 года.

Квартира расположена в отреставрированном особняке 1903 года постройки на Большой Дмитровке, 9. Здание известно как «египетский дом» из-за выразительного фасада с барельефами фараонов, изображениями бога Ра и декоративными решётками, стилизованными под пальмовые листья. Собчак купила целый этаж в этом доме.

Из квартиры открывается панорамный вид на Кремль. В интерьере, который журналистка создавала самостоятельно, сочетаются классическая база (паркет «ёлочкой», высокие потолки, белые стены с молдингами, встроенные стеллажи), кастомная мебель от топовых дизайнеров (например, Гарри Нуриева), коллекционный дизайн 2000-х (торшер Fabbro), современное искусство и скульптура.

В гостиной установлены белые встроенные стеллажи до потолка, полки которых плотно заставлены книгами на иностранных языках, арт-объектами и скульптурами. Мягкая мебель выполнена в сложных серо-молочных оттенках с активной фактурой, клетчатым текстилем и акцентными подушками. Среди выразительных предметов интерьера — скульптурные кресла, авторские светильники и антикварные находки, которые Собчак собирала по блошиным рынкам и у арт-дилеров.

Собчак подчёркивала, что стремилась создать пространство, отражающее её личность, и избегала типовых решений. Она отмечала, что хороший дизайн — это не «гладенькая» картинка, а проявление индивидуальности, умение сочетать сложные фактуры, эпохи и стили.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переезде Собчак в Испанию и получении вида на жительство (ВНЖ), но сама журналистка в ноябре 2025 года опровергла эти сообщения, заявив, что живёт и работает в России. Также у неё есть гражданство Израиля, которое она получила в 2022 году, но переезжать туда не стала.

