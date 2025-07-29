«От балетного класса до президентской гоночной дорожки»: зачем на Кустодиева повесили табличку Ксении Собчак

На одном из петербургских домов на улице Кустодиева недавно появилась необычная памятная табличка, посвященная телеведущей и журналистке Ксении Собчак.

Дом, где красовалась табличка, прежде всего известен тем, что именно здесь она провела свое детство.

Что за табличка?

Вывеска представляет собой небольшую табличку с надписью, в которой говорится:

«Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинского театра до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти!»

Этот арт-объект появился без официального согласования с жильцами дома и пробыл на фасаде недолго — его быстро сняли, и спустя всего пару дней табличку нашли валяющейся на земле.

Что говорят жители дома о Ксении

Жители дома, где когда-то жила семья Собчак, помнят детские годы Ксении. Соседи говорят, что известный политик и отец журналистки был особенно внимателен к дочери.

Он сам водил Ксюшу в школу, ходил с ней в магазин и был для нее опорой. Собчак была обычным ребенком: любознательной, немного непоседливой, но доброй и открытой, особенно с близкими.

Известно, что семья жила в этом доме примерно до 1990 года, после чего переехала ближе к центру — на набережную реки Мойки, где Ксения стала свидетелем уже совершенно другой жизни.

Табличка без разрешения

Председатель правления дома Сергей Ткаченко, живущий в доме с 1984 года, подтвердил, что не был проинформирован об этой акции, сообщает Фонтанка.

Он также рассказал, что ранее пытался установить мемориальную доску в честь Анатолия Собчака, отца Ксении, но получил отказ.

Так что текущая табличка — скорее неофициальный и даже немного провокационный жест, который, несмотря на свою кратковременность, вызвал интерес и обсуждения.

Немного о Ксении

Ксения Собчак, несмотря на петербургские корни, в настоящее время она живет и работает в Москве, куда переехала в начале 2000-х годов ради учебы и карьерного роста.

Там она МГИМО, а затем активно начала свою медийную и политическую деятельность.

Ксения баллотировалась в президенты России в 2018 году. Тогда ее выдвижение вызвало большой резонанс и обсуждения в обществе, поскольку она была известна как медийная личность.