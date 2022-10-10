Журналистка показала родственницу во всей красе.
Лаконичность публикации вызывает неоднозначные мысли.
Психолог разложила отношения звездных супругов по полочкам.
Людмила Нарусова не стала держать язык за зубами.
Член Совета Федерации от Калужской области Алексей Александров заразился коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Как сообщает РИА Новости, об этом на пленарном заседании верхней палаты российского парламента рассказала сенатор Людмила Нарусова.
Для певца эта новость стала неожиданной.
На карантине теледива со своим избранником балуются горячительными напитками и едят гречку.
Она призналась, что теперь болезнь ей не страшна.
Впрочем, все закончилось хорошо
Ее госпитализировала медицинская служба Управления делами Президента РФ.
Мать российской актрисы и телеведущей Ксении Собчак, члена Совета Федерации от Тывы Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
В ходе голосования по закону о поправках в Конституцию в Совете Федерации против был один сенатор — Вячеслав Мархаев, представляющий Иркутскую область.
Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Как сообщает РИА Новости, вместе с главой государства память своего супруга и отца почтили вдова Людмила Нарусова и дочь Ксения.
Поклонникам эта ситуация показалась странной
Сегодня жители Петербурга вспоминают своего первого и единственного мэра Анатолия Собчака. Памятное мероприятие пройдет на его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На кладбище
В Мариинском дворце Санкт-Петербурга проходит научно-практическая конференция "Великие реформы и модернизация России", посвященная 150-летию подписания манифеста об отмене крепостного права. Как
Российские власти не оставляют попыток поставить интернет под жесткий контроль путем отнесения наиболее посещаемых порталов к разряду средств массовой информации.
Несмотря на то, что Людмила Нарусова следит за монументом своего покойного мужа, находится он не в самом лучшем состоянии - ошметки скорлупы, желтые яичные подтеки на памятнике Анатолию Собчаку видны издалека.
Самый известный петербуржцам отставник, экс-губернатор Владимир Яковлев был обречен еще в тот момент, когда его отлучили от пульта управления вторым в стране мегаполисом и вручили министерский портфель.
Его могила на Никольском кладбище единственная из всех оборудована сигнализацией Никольское кладбище Александро-Невской лавры считается самым спокойным в городе.