Все новости / Людмила Нарусова

Людмила Нарусова

Политика
Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусной инфекцией
Член Совета Федерации от Калужской области Алексей Александров заразился коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Как сообщает РИА Новости, об этом на пленарном заседании верхней палаты российского парламента рассказала сенатор Людмила Нарусова.
24 июл 2020 11:21
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать российской актрисы и телеведущей Ксении Собчак, члена Совета Федерации от Тывы Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
26 мар 2020 10:01
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку
Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Как сообщает РИА Новости, вместе с главой государства память своего супруга и отца почтили вдова Людмила Нарусова и дочь Ксения.
19 фев 2020 15:11
Город
Петербург вспоминает сегодня своего единственного мэра А.Собчака
Сегодня жители Петербурга вспоминают своего первого и единственного мэра Анатолия Собчака. Памятное мероприятие пройдет на его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На кладбище
19 фев 2013 12:26
Политика
В Петербурге проходит конференция "Великие реформы и модернизация России" с участием Д.Медведева
В Мариинском дворце Санкт-Петербурга проходит научно-практическая конференция "Великие реформы и модернизация России", посвященная 150-летию подписания манифеста об отмене крепостного права. Как
03 мар 2011 11:25
Эксклюзив
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