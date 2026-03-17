Александровский столп под ударом: Нарусова винит децибелы
Александровский столп под ударом: Нарусова винит децибелы

Опубликовано: 17 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В регионе ожидаются кадровые перестановки в надзорном ведомстве.

17 марта во время совместного заседания комитетов Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова обратилась к кандидату на пост прокурора Петербурга Андрею Гуришеву с просьбой защитить Александровскую колонну на Дворцовой площади от байкерских мероприятий и рок-концертов.

Трансляция события велась в группе Совфеда «ВКонтакте». По словам Нарусовой, громкость выступлений оказывает «значительную нагрузку» на колонну, которая держится исключительно за счёт собственного веса без фундамента.

Поэтому она посоветовала проводить мотосборы и фестивали в другом месте.

На том же заседании сенаторы одобрили кандидатуры Петра Забурко на пост прокурора Петербурга и Андрея Гуришева — для Ленобласти.

Кроме того, стало известно, что действующий прокурор Северной столицы Виктор Мельник станет заместителем генпрокурора и будет отвечать за Дальневосточный федеральный округ.

Юлия Аликова
