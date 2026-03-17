Александровский столп под ударом: Нарусова винит децибелы

17 марта во время совместного заседания комитетов Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова обратилась к кандидату на пост прокурора Петербурга Андрею Гуришеву с просьбой защитить Александровскую колонну на Дворцовой площади от байкерских мероприятий и рок-концертов.
Трансляция события велась в группе Совфеда «ВКонтакте». По словам Нарусовой, громкость выступлений оказывает «значительную нагрузку» на колонну, которая держится исключительно за счёт собственного веса без фундамента.
Поэтому она посоветовала проводить мотосборы и фестивали в другом месте.
На том же заседании сенаторы одобрили кандидатуры Петра Забурко на пост прокурора Петербурга и Андрея Гуришева — для Ленобласти.
Кроме того, стало известно, что действующий прокурор Северной столицы Виктор Мельник станет заместителем генпрокурора и будет отвечать за Дальневосточный федеральный округ.