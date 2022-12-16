Вика Цыганова

О своем выборе артистка не жалеет.
В Сети появилась информация о возбуждении уголовного дела против юмориста.
Артистка не переживает: выпускает музыку и одежду и с удовольствием постит сэлфи.
Певица возмущена, что на телеэкранах мелькают одни и те же лица.
Певица возмущена, что ее не пускают на концерты для спецназа.
Певица почти на 20 лет пропала с экранов.
Это случилось 15 лет назад.
Супруги не исключают, что возьмут малыша из детского дома.
58-летняя певица пожаловалась на нехватку сил.
Поклонники звезды шансона негодуют.
Супруг артистки и вовсе назвал девушку фриком
Обиженная участница музыкального телепроекта поделилась своим мнением об оставшихся в шоу звездах
Поклонники проекта не согласны с решением жюри и отказываются смотреть программу дальше
Зрители проекта недовольны решением жюри
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Советская и российская певица до сих пор тяжело переживает смерть отца
Артистка пытается вернуть былую славу.
Поклонники не узнали звезду 90-х из-за множества пластических операций
Певица призвала поклонников не скупиться на лайки и комплименты.
Некогда популярная певица раскрыла секрет своей молодости.