По льготной цене: где купить самую свежую корюшку в Петербурге

Она будет продаваться в разных районах города.

Весна в Петербурге немыслима без корюшки. И в этом году любителей этого вкусного деликатеса ждет приятный сюрприз: количество мест, где можно купить свежевыловленную корюшку, значительно увеличилось!.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга объявил о подготовке к весенней путине.

Больше точек, больше районов

В 2025 году для реализации корюшки предоставлено 70 торговых мест, что на 26% больше, чем в прошлом году. Количество районов, где будут организованы точки продаж, также увеличилось — с 10 до 13.

Это значит, что купить свежую корюшку будет гораздо проще жителям разных районов города.

Когда и по какой цене

Сезон работы торговых объектов продлится с 1 апреля по 30 мая. В разгар сезона ориентировочная стоимость корюшки составит около 400 рублей за килограмм.

Рыбопромысловые предприятия получат возможность реализовывать свой улов на льготных условиях, что должно способствовать доступности рыбы для покупателей.

Формат торговли

Торговля корюшкой будет организована в формате ярмарок. Оператором торговых мест выступает СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Это гарантирует контроль качества и безопасности продукции.

Дополнительные возможности для предпринимателей

С 15 апреля по 31 мая предприниматели смогут продавать корюшку в нестационарных торговых объектах, предусмотренных в схеме размещения НТО для реализации сезонной рыбы. Для этого необходимо заключить договор с Комитетом имущественных отношений.

Мнение эксперта

«В начале года мы помогли предпринимателям с получением разрешений на вылов корюшки. Сегодня преград на вылов нет. Ждем наш главный гастрономический бренд на прилавках. Предоставление льготных торговых точек нашим рыбопромысловым предприятиям позволяет исключать из цепочки посредников и обеспечивать доступность корюшки», — отметил врио председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов.

Весенняя корюшковая путина в Петербурге обещает быть масштабной и доступной для всех желающих. 70 торговых точек в 13 районах города предложат свежую и вкусную рыбу по приемлемым ценам.

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