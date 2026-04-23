От загоревшейся пиротехники до свадьбы в 94-м: Киркоров снова признался Петербургу в любви
От загоревшейся пиротехники до свадьбы в 94-м: Киркоров снова признался Петербургу в любви

Опубликовано: 23 апреля 2026 13:40
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Поп-король прилетел в Петербург, чтобы дать четыре концерта.

Филипп Киркоров еще раз напомнил, что Петербург для него — не просто город для гастролей. По его словам, здесь проходят почти все важные события его жизни: премьеры, концерты и даже личные истории.

Как передает слова пеыца "Фонтанка", это продолжается уже 36 лет подряд.

Верность «Октябрьскому»

Артист признается, что, несмотря на появление больших современных площадок, он по-прежнему выбирает БКЗ «Октябрьский».

Киркоров сравнил его с «Газпром Ареной» и сказал, что лучше дать несколько концертов подряд в привычном зале, чем один большой стадионный шоу-формат.

Вспоминая прошлый год

Певец отдельно вспомнил прошлый концертный форс-мажор. Тогда он получил ожоги от пиротехники, и, по его словам, это стало настоящей психотравмой. При этом он не остановил выступление.

Но в этом году, как сказал артист, он уже хочет не рисковать так же.

Самое личное воспоминание

Когда речь зашла о самом трогательном моменте, связанном с Петербургом, Киркоров без паузы назвал свою свадьбу с Аллой Пугачевой. Это было в 1994 году.

Он рассказал, что изначально даже не планировал именно так связать свадьбу с городом, но когда-то давал обещание, что если женится, то только в Санкт-Петербурге. И слово свое сдержал.

Автор:
Юлия Аликова
