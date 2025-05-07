Во сколько обойдется поездка из Петербурга в Москву из-за коллапса в Пулково: извозчики даже не стесняются

Сегодня в петербургском аэропорту Пулково настоящий коллапс: сюда перенаправили самолеты из других городов России, в основном из Москвы.

На взлетно-посадочной полосе образовалась настоящая пробка: воздушные судна выстроились друг за другом, а пассажиров долгое время не выпускали. Тем временем таксисты «взяли быка за рога» и стали предлагать свои услуги за нескромные деньги.

Что произошло?

6 и 7 мая в Москве и еще нескольких других городах временно приостановили работу аэропортов и перенаправили самолеты в Петербург. Воздушная гавань Северно столицы приняла 74 рейса и, оказалось, что она не готова к такому большому потоку. Образовалась задержка — самолеты стояли в очереди, а пассажиры долго ждали, когда смогут выйти из-за отсутствия трапов.

С чем связаны ограничения?

Ограничения вводились в Москве, Казани, Сочи и еще нескольких городах. Все это связано с тем, что в небе заметили беспилотники, и для безопасности пришлось временно закрыть воздушное пространство.

Многим пришлось провести в Пулково больше времени, чем планировалось. Например, известный певец Николай Басков рассказал, что несколько часов сидит в самолете и не понятно, когда он сможет попасть в Москву.

Что сейчас?

К середине 7 мая ситуация начала улучшаться, но некоторые рейсы все еще задерживались. Многие пассажиры решили воспользоваться услугами таксистов и отправились в Москву по земле.

Однако стоимость такой поездки может «влететь в копеечку». Так, телеграм-канал Газеты.ру сообщает, что цена на услуги у петербургских «извозчиков» может достигать 100 тысяч рублей. Минимум путешествие из Северной столицы в Москву может составлять 15 тысяч.