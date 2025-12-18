Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за клуб из Парижа, отличился на финальном матче Межконтинентального кубка в Эр-Райяне.
В этой встрече парижане соперничали с бразильским «Фламенго». Сафонов сумел отразить четыре удара с одиннадцатиметровой отметки, сообщили в пресс-службе сборной России по футболу.
Благодаря уверенным действиям вратаря, команда из Франции одержала победу в серии пенальти, завершив её с минимальным преимуществом — 2:1.
Успех в этом матче стал очередным достижением российского футболиста за последний период.
За последние полтора года Матвей Сафонов пополнил коллекцию трофеев такими наградами, как титул чемпиона Франции, национальный Кубок, победа в Лиге чемпионов, а также завоевание Суперкубка страны.