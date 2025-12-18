Спорный музей Петербурга, который заставляет горожан стыдиться

Санкт-Петербург, издавна считающийся духовным центром русской культуры, продолжает удивлять публику своими неординарными проектами.
В апреле 2025 года культурная палитра города пополнилась событием, вызвавшим немедленный резонанс — открытием первого в стране Музея бомжей.
Это начинание сразу спровоцировало острые общественные дебаты, поскольку его цель — осветить феномен бездомности под новым углом, возможно, трансформируя общепринятое отношение к людям, оказавшимся в уличных условиях.
Провокация в центре: локация и миссия
Данное учреждение позиционируется как важный социальный проект, который выводит на свет тему, традиционно замалчиваемую. Местоположение выбрано максимально заметное — в историческом ядре города, по адресу Гороховая улица, 31.
Экспозиция размещена в атмосферном подвальном пространстве, что, по замыслу устроителей, способствует глубинному погружению в специфическую среду.
Близость Невского проспекта лишь подчеркивает намеренный контраст между парадной стороной столицы и её скрытым социальным слоем.
Создатель музея, Антон Бородин, и его команда работали над концепцией более года, стремясь визуализировать траектории тех, кто живет на улице. Как утверждает Бородин:
«Мы хотели разобраться, что тянет человека к свободе, а порой и на самое дно, и почему одни люди выбирают такой путь осознанно, а другие оказываются там волей обстоятельств».
Организаторы категорически отвергают идею романтизации уличного существования; их задача — просвещение и фиксация фактов.
Использование слова «бомж» в названии — осознанный прием, направленный на преодоление отчуждения и стигматизации этой сложной категории граждан.
Экспозиция: хроника человеческих падений
Посещение, занимающее около 45–55 минут, обещает стать насыщенным историческим путешествием.
Гостям предстоит увидеть обширную коллекцию, включая восковые фигуры, охватывающие века: от средневекового странника, «калика перехожего» XIV столетия, до бездомного представителя интеллектуальной элиты конца XX века, вынужденного ютиться под теплотрассами.
По словам устроителей, каждый экспонат представляет собой индивидуальную судьбу, резонирующую с определённым историческим срезом.
Экскурсоводы привлекают междисциплинарный подход, используя данные истории, социологии и антропологии, чтобы проследить эволюцию образа бездомного.
В витринах представлены личные артефакты, бытовые мелочи и официальные документы, отражающие, как на это явление реагировали власть и общество.
Создатели позиционируют выставку как “антологию бродяжничества”, стремящуюся понять причины возникновения и сохранения этого социального феномена.
Отдельно выделена тема неразрывной связи между бездомным и его животным-спутником, служащая напоминанием о том, что “несмотря на обстоятельства, они остаются живыми, чувствующими существами”.
Образовательные инициативы и поддержка
Помимо основной экспозиции, музей регулярно становится площадкой для кинопоказов, лекций и дискуссий с участием социальных работников и историков.
Антон Бородин также курирует литературные вечера, где обсуждаются печатные труды, посвященные жизни бродяг.
В планах команды — запуск специальных мастер-классов для студентов социальных направлений. Более того, музей рассматривает возможность трудоустройства людей, готовых помогать в проведении экскурсий и разработке просветительских программ.
Логистика и этический аспект финансирования
Режим работы музея установлен с 11:00 до 21:00 в будни и до 22:00 в выходные. Экскурсии стартуют каждый час, при этом количество участников строго лимитировано — не более восьми человек, что необходимо для детального осмотра.
Раннее бронирование является настоятельной рекомендацией.
Стоимость входного билета составляет 850 рублей.
Примечательно, что музей выполняет и благотворительную функцию:
“Часть полученных средств идет на благотворительные цели: музей помогает муниципальному приюту, православному храму и другим организациям”.
Общественный резонанс и критика
Отзывы о проекте крайне полярны. Дизайнер Артемий Лебедев высказался в поддержку, назвав музей обязательным пунктом программы. Однако немало скептиков. В сети можно встретить критику:
«Уникальных экспонатов в музее нет, только пять восковых бродяг да незатейливый антураж».
Некоторые горожане выражают отторжение к самой идее:
«Интересная задумка создания музея, но мне бы не хотелось его посещать. Такие экспонаты я пока вижу на улице».
Другие указывают на спорные интерактивные элементы, такие как возможность “попереключать свет в подвале “бича”“.
"Но есть свойственное только нашему времени ноу хау — "почувствовать запах бездомного", т.е. обнюхать его. Но это на ваше усмотрение".
Несмотря на неоднозначность восприятия, музей на Гороховой выполняет свою просветительскую роль. Он заставляет задуматься о том, что “за каждым протянутым стаканчиком — не просто нужда, а история человека, оказавшегося на грани”.
Учреждение напоминает, что за обезличенным ярлыком скрывается сложная, многофакторная социальная драма.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.