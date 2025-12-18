Спорный музей Петербурга, который заставляет горожан стыдиться

Стоит ли там побывать?

Санкт-Петербург, издавна считающийся духовным центром русской культуры, продолжает удивлять публику своими неординарными проектами.

В апреле 2025 года культурная палитра города пополнилась событием, вызвавшим немедленный резонанс — открытием первого в стране Музея бомжей.

Это начинание сразу спровоцировало острые общественные дебаты, поскольку его цель — осветить феномен бездомности под новым углом, возможно, трансформируя общепринятое отношение к людям, оказавшимся в уличных условиях.

Провокация в центре: локация и миссия

Данное учреждение позиционируется как важный социальный проект, который выводит на свет тему, традиционно замалчиваемую. Местоположение выбрано максимально заметное — в историческом ядре города, по адресу Гороховая улица, 31.

Экспозиция размещена в атмосферном подвальном пространстве, что, по замыслу устроителей, способствует глубинному погружению в специфическую среду.

Близость Невского проспекта лишь подчеркивает намеренный контраст между парадной стороной столицы и её скрытым социальным слоем.

Создатель музея, Антон Бородин, и его команда работали над концепцией более года, стремясь визуализировать траектории тех, кто живет на улице. Как утверждает Бородин:

«Мы хотели разобраться, что тянет человека к свободе, а порой и на самое дно, и почему одни люди выбирают такой путь осознанно, а другие оказываются там волей обстоятельств».

Организаторы категорически отвергают идею романтизации уличного существования; их задача — просвещение и фиксация фактов.

Использование слова «бомж» в названии — осознанный прием, направленный на преодоление отчуждения и стигматизации этой сложной категории граждан.

Экспозиция: хроника человеческих падений

Посещение, занимающее около 45–55 минут, обещает стать насыщенным историческим путешествием.

Гостям предстоит увидеть обширную коллекцию, включая восковые фигуры, охватывающие века: от средневекового странника, «калика перехожего» XIV столетия, до бездомного представителя интеллектуальной элиты конца XX века, вынужденного ютиться под теплотрассами.

По словам устроителей, каждый экспонат представляет собой индивидуальную судьбу, резонирующую с определённым историческим срезом.

Экскурсоводы привлекают междисциплинарный подход, используя данные истории, социологии и антропологии, чтобы проследить эволюцию образа бездомного.

В витринах представлены личные артефакты, бытовые мелочи и официальные документы, отражающие, как на это явление реагировали власть и общество.

Создатели позиционируют выставку как “антологию бродяжничества”, стремящуюся понять причины возникновения и сохранения этого социального феномена.

Отдельно выделена тема неразрывной связи между бездомным и его животным-спутником, служащая напоминанием о том, что “несмотря на обстоятельства, они остаются живыми, чувствующими существами”.

Образовательные инициативы и поддержка

Помимо основной экспозиции, музей регулярно становится площадкой для кинопоказов, лекций и дискуссий с участием социальных работников и историков.

Антон Бородин также курирует литературные вечера, где обсуждаются печатные труды, посвященные жизни бродяг.

В планах команды — запуск специальных мастер-классов для студентов социальных направлений. Более того, музей рассматривает возможность трудоустройства людей, готовых помогать в проведении экскурсий и разработке просветительских программ.

Логистика и этический аспект финансирования

Режим работы музея установлен с 11:00 до 21:00 в будни и до 22:00 в выходные. Экскурсии стартуют каждый час, при этом количество участников строго лимитировано — не более восьми человек, что необходимо для детального осмотра.

Раннее бронирование является настоятельной рекомендацией.

Стоимость входного билета составляет 850 рублей.

Примечательно, что музей выполняет и благотворительную функцию:

“Часть полученных средств идет на благотворительные цели: музей помогает муниципальному приюту, православному храму и другим организациям”.

Общественный резонанс и критика

Отзывы о проекте крайне полярны. Дизайнер Артемий Лебедев высказался в поддержку, назвав музей обязательным пунктом программы. Однако немало скептиков. В сети можно встретить критику:

«Уникальных экспонатов в музее нет, только пять восковых бродяг да незатейливый антураж».

Некоторые горожане выражают отторжение к самой идее:

«Интересная задумка создания музея, но мне бы не хотелось его посещать. Такие экспонаты я пока вижу на улице».

Другие указывают на спорные интерактивные элементы, такие как возможность “попереключать свет в подвале “бича”“.

"Но есть свойственное только нашему времени ноу хау — "почувствовать запах бездомного", т.е. обнюхать его. Но это на ваше усмотрение".

Несмотря на неоднозначность восприятия, музей на Гороховой выполняет свою просветительскую роль. Он заставляет задуматься о том, что “за каждым протянутым стаканчиком — не просто нужда, а история человека, оказавшегося на грани”.

Учреждение напоминает, что за обезличенным ярлыком скрывается сложная, многофакторная социальная драма.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.