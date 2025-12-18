Нож вместо дневника: в Петербурге подростку, напавшему на учительницу в школе, предъявили обвинение

Правоохранительные органы подозревают его в попытке совершения убийства.

В Северной столице учащийся был привлечён к уголовной ответственности после нападения с ножом на педагога.

Следственные органы районы уведомили о предъявленном обвинении по статье о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

Молодой человек признал вину частично, он настаивает, что конфликтной ситуации с пострадавшей не было.

Вопрос о выборе меры пресечения для подростка будет решаться в ближайшие дни.

Уголовное дело также затронуло работницу, отвечавшую за безопасность в учреждении: ей инкриминируют предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как установило следствие, женщина не досмотрела ученика, несмотря на сигнал рамки металлоискателя, и позволила ему пройти с опасным предметом.

Сотрудница частной охранной структуры признала вину в случившемся. В суде ей может быть назначено наказание за нарушение своих должностных обязанностей.

В рамках расследования специалисты уже опросили потерпевшую, изучили показания очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

Подростка, подозреваемого в нападении, ранее поместили в изолятор временного содержания.

