Городовой / Город / Легенда изменилась: обновлённый поезд «Красная стрела» выходит на линию между Петербургом и Москвой
Легенда изменилась: обновлённый поезд «Красная стрела» выходит на линию между Петербургом и Москвой

Опубликовано: 19 декабря 2025 00:30
Global Look Press / Vasily Danilin

Вагоны нового поколения получили увеличенную вместимость и просторные спальные места.

Между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать обновлённый поезд «Красная стрела», приуроченный к 95-летию знаменитого маршрута, сообщает ТАСС.

В составе появились вагоны с увеличенными габаритами, благодаря чему удалось повысить вместимость и сделать спальные места просторнее: ширина полок увеличилась на 3 сантиметра, длина верхней полки — на 16 сантиметров, а нижней — на 6 сантиметров.

В купейных вагонах теперь размещается 40 пассажиров вместо прежних 36, а коридор стал просторнее. Изменения коснулись и внешнего вида: полностью обновлены ливрея и интерьер поезда, что стало первым крупным обновлением за десятилетия.

Для пассажиров с детьми введено специальное купе с местом «Мама +», а для тех, кому необходимы дополнительные удобства, есть специальное купе для людей с ограниченными возможностями и сервисная зона в штабном вагоне.

В составе появился душевой отсек, ряд других улучшений также нацелен на повышение комфорта поездки.

Автор:
Юлия Аликова
